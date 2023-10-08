Arda Güler müjdesi! Resmen geri dönüyor

Sezon başında Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, 2 kere sakatlık geçirerek formasından ayrı kaldı. Başarılı oyuncu Arda Güler'in geri dönüş tarihi ise belli oldu.

ARDA GÜLER EL CLASICO'DA SAHADA OLACAK

Real Madrid teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin 2 hafta sonra takım ile idmanlara başlayacağını söylediği Arda Güler 28 Ekim'deki Barcelona-Real Madrid karşılaşmasında forma giyebilecek.

KİRALIK GÖNDERİLMESİ GÜNDEMDE DEĞİL



Fabrizio Romano'nun haberine göre; sakatlığını atlatmaya başlayan ve takım ile çalışacak olan Arda Güler'in devre arasında başka bir takıma kiralanması sözkonusu değil.

CARLO ANCELOTTI'DEN ARDA GÜLER'E ÖVGÜ

Ancelotti bir röportajında, "Arda Güler, ne kadar büyük bir yetenek olduğunu çok kısa sürede gösterdi. Sıra dışı bir yeteneğe sahip. Bu yalnızca genetik olabilir" diye konuştu.



ARDA GÜLER KİMDİR?

Arda Güler, 25 Şubat 2005 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. 9 yaşındayken Gençlerbirliği alt yapısında futbola başlayan Arda Güler, 14 yaşına geldiğinde Fenerbahçe tarafından keşfedilip alt yapı kadrosuna dahil edilmiştir. 2019 yılında ise Fenerbahçe U16 takımında oynamaya başlayan Arda Güler, 2021 yılında U19 takımına alındı. Tarihler Temmuz 2021'i gösterdiğinde ise Arda Güler A takımda forma beklemeye başladı.

13 Ocak 2021 tarihinde Fenerbahçe ile 2.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe formasıyla, U19 Süper Ligi'nde 19 maça çıktı 7 gol, 4 asist ile takımına katkı sağladı. Fenerbahçe, U19 Süper Ligi'ni 6. sırada tamamlayarak play-off oynama şansı yakaladı. Arda Güler, Medipol Başakşehir U19 takımıyla oynanan maçta 3 gol, 1 asist yaptı. Maç 6-0'lık Fenerbahçe galibiyeti ile sonuçlandı. Kasımpaşa U19 takımıyla oynanan üçüncülük maçında ise 1 gol, 2 asist ile takımına katkı sağladı. Fenerbahçe 5-1'lik skorla ligi üçüncü olarak tamamladı.[9]Arda Güler turnuvada play-off gol kralı unvanına erişti.

Arda, ilk kez Stefan Kuntz tarafından 16 Kasım 2022 tarihinde İskoçya'yla oynanacak olan hazırlık maçının aday kadrosuna dahil edildi. Bu maçta yedekler arasında yer aldı fakat oyuna girmedi.

19 Kasım 2022 tarihinde Çekya'yla oynanan hazırlık maçının 68. dakikada oyuna dahil oldu ve 17 yaşında ilk defa millî futbolcu oldu.

2023/24 sezonu başında Real Madrid'e 20+10 milyon euro karşılığında transfer oldu.