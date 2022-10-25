Arda Güler neden oynamıyor? İnanılmaz açıklamalar geldi...

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için ünlü menajer Erkut Söğüt, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Arda Güler'in Avrupa'da 17 yaşındaki en iyi 3 futbolcudan bir tanesi olduğunu belirten Söğüt, "Ne eksiği var? Ajax onu alır, onu oynatır ve 100 milyon dolara satar." dedi.

"ARDA GÜLER NEDEN OYNAMIYOR?"

Sarı-lacivertlilerde süre almakta zorlanan genç yıldız Arda Güler için Mesut Özil'in de menajeri olan Erkut Söğüt önemli açıklamalarda bulundu. Arda Güler'i takip ettiğini belirten Söğüt, "Neden oynatılmıyor diye soruyorum. Avrupa'da 17 yaşındaki en iyi 3 futbolcudan bir tanesi... Bunu Almanya, Hollanda ve Avrupa'nın pek çok ülkesindeki futbol otoritesi kabul etmiş durumda." dedi.

"ARDA GÜLER, PORTEKİZ'DE OLSAYDI..."

Arda Güler'in Portekiz'de Benfica'da, Sporting Lizbon'da ya da Almanya'da Borussia Dortmund'da olsaydı ilk 11'de oynayacağını ifade eden Söğüt, "Nuri Şahin 16 yaşında Dortmund'da oynadı." şeklinde konuştu.

"DEĞERİ 100 MİLYON EURO OLUR"

Genç yıldızın sahaya çıktığında her şeyi yaptığını belirten Söğüt, "Ajax onu alır, onu oynatır ve 100 milyon dolara satar. Avrupa'da görüştüğüm herkesten aynısını duydum. Arda, belki Bayern Münih hariç, Bundesliga'daki her kulüpte 11'de oynar. Değeri 100 milyon euro olur." ifadelerini kullandı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Arda Güler, bu sezon Fenerbahçe'de şu ana kadar 10 resmi maçın 2'sinde ilk 11'de yer aldı ve toplam 224 dakika süre aldı. 17 yaşındaki yıldız, bu karşılaşmalarda 2 golle takımına katkıda bulundu.