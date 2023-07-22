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Spor

Arda Güler, Real Madrid'de sakatlandı

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, sakatlığı sebebiyle İspanyol ekibinin bugün yaptığı antrenmana katılmadı.

22 Temmuz 2023 Cumartesi 22:30 - Güncelleme:
Arda Güler, Real Madrid'de sakatlandı
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Fenerbahçe'den ayrılarak Real Madrid'in transfer olan Arda Güler, sakatlığı sebebiyle son antrenmana katılmadı.

Marca'nın haberine göre; Fenerbahçe'den 20+10 milyon euro karşılığında Real Madrid'in yolunu tutan Arda Güler, sağ bacağındaki sakatlık sebebiyle antrenmana katılmadı.

Amerika'da kamp çalışmalarına devam eden Madrid ekibinde Milli yıldız son yapılan antrenmana çıkmadı ve salonda özel program eşliğine çalıştı.

İspanyol devinde bir başka futbolcu Alvaro Odriozola'da aşırı yüklenme sonrası idmana katılmadı.

Teknik direktör Carlo Ancelotti geçtiğimiz günlerde Arda Güler'in antrenman performansını övmüş ve 18 yaşındaki yıldızın bu sezon forma rekabetine dahil olduğunu vurgulamıştı.

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