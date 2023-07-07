Real Madrid Kulübü, Fenerbahçe'den transfer ettiği ve 6 yıllık sözleşme imzaladığı Arda Güler'i tanıttı.

Real Madrid'in Madrid kentindeki Valdebebas bölgesinde bulunan tesislerinde yapılan ilk tanıtım basına kapalı olarak sadece kulüp yöneticileri, Arda Güler ve ailesi arasında gerçekleştirildi.

Oldukça heyecanlı olduğu gözlenen Arda Güler, burada yaptığı kısa konuşmada, "Bugün benim hayatımın en özel günü. Herkese teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Tanıtımın başında gösterilen Arda Güler'in Fenerbahçe ve A Milli Takım ile gollerinden oluşan video ise salonda duygulu anlar yaşattı.

Arda Güler'in annesi Serap Güler gözyaşlarına hakim olamazken, sık sık mendil ile yaşlarını sildi.

Serap Güler'e, onu elinden tutan eşi Ümit Güler ve annesine sarılan Arda destek oldu.

Diğer yandan Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez de konuşmasında, "Arda, kulübümüzün değerlerini karşılayan bir futbolcusun. Burada hem futbolcu olarak hem de Real Madrid değerlerinde büyümeye devam edeceksin. Cesaret, kazanma arzusu, alçak gönüllük. Real Madrid asla pes etmez." ifadelerini kullandı.

Arda ve tüm ailesini tek tek tebrik eden Perez, "Her futbolcunun gelişi bizim için büyük bir heyecan ve özel bir neşe kaynağıdır. Real Madrid tüm tarihi boyunca kadrosunda efsane futbolcuları bulundurmuş bir kulüptür. Bugün hem günümüzü hem de geleceğimizi güçlendireceğine inandığımız bir transferimiz var. Futbolda tüm dünyaya adını duyurma, zafer kazanma düşü kuran bir futbolcuyu kadromuza aldık. Hoş geldin Arda." diye konuştu.

"Arda, bu kulübü bu formayı tercih ettiğin için teşekkürler." diyen Perez, "Bugünü hayatında asla unutmayacaksın. Dünya futbolunda gelecek vaat eden en parlak futbolculardan birisin. Fenerbahçe ile büyük bir sezon geçirdin. Türkiye Kupası'nı kazanarak ve finalin en iyi futbolcusu olarak bunu taçlandırdın." değerlendirmesinde bulundu.

"Arda, Türkiye'de tüm halkın gurur duyduğu birisin ve sanki bir büyükelçi gibisin." diyen Perez, "Real Madrid bir yaşam şeklidir. Her çocuk bir gün futbolcu olmayı ve Real Madrid'de oynamayı düşler. Sen bunu gerçekleştirdin. Unutma, Real Madrid taraftarı seni bağrına basacak, sana her şeyini verecek, Real Madrid futbolcusu olmanın verdiği baskıyı aşmana yardımcı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Arda Güler: "Bugün benim hayatımın en özel günü. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Real Madrid'in efsanesi olmak istiyorum. Burada olmak çok büyük bir gurur!"

Arda Güler: "Her şeyden önce şunu söylemek istiyorum. Real Madrid dünyanın en büyük kulübü, burada olmak benim için çok önemli. Çok gururluyum."

"Neden Barcelona değil Real Madrid?"

Arda Güler: "Avrupa'nın birçok kulübü beni istedi. Real Madrid sizi istediğinizde gelirsiniz. Başkan Florentino Perez de beni ikna etti. Tüm yeteneklerimi burada göstermek istiyorum."

Bu yıl kiralanabileceğin konuşuluyor. Modric, Bellingham gibi çok önemli oyuncularla birlikte şansın var mı?

Arda Güler: "Birçok önemli oyuncumuz var ama ben rekabete hazırım, severim. Oynamak için geldim. Kazanmak istiyorum, bunun için her şeyi yapmak ve kendimi Real Madrid'de göstermek istiyorum. Kiralık gitmeyeceğim. Real Madrid'de kalacağım."

"MESUT ÖZİL İLE KONUŞTUM"

Arda Güler: "Mesut Özil, Real Madrid'in en büyük kulüp olduğunu bahsetti. Bana bu süreçte çok yardımcı oldu ve kulübü bana çok güzel şekilde anlattı. "Real Madrid tarihinde çok önemli oyuncular var. Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo, Mesut Özil... Bunlar hep benim aklımdaydı. Bu oyuncular gibi özel olmak isterdim. Şimdi ben de bu kulübün tarihinde yer almak istiyorum."

"ANCELOTTI BENİ ARADI"

Arda Güler: "Ancelotti beni aradı ve Real Madrid'e gelmek gerektiğini, çok istediğini söyledi. Benim için çok büyük bir gururdu. Birkaç kere aradı beni. Hangi pozisyonda oynayacağımı, düşüncelerini bana anlattı."

"Bir sene kiralık gideceksen bu hangi takım olabilir, Leverkusen mi?"

Arda Güler: "Aynı şeyi tekrar söyleyeceğim. Birçok kulüp beni istedi. Ben Real Madrid'i seçtim. Real Madrid'e oynamak için geldim. Başka bir takıma gitmek istemiyorum. Ben Real Madrid'de kazanmak istiyorum. Planım bu."

"Fenerbahçe'den nasıl ayrıldın?"

Arda Güler: "Fenerbahçe'den ayrılmak duygusal açıdan benim için hiç kolay değildi, çok zordu. Dünyanın en büyük kulüpleri sizi istiyorsa ve kulübünüze para kazandıracaksanız, elinizden bir şey gelmiyor. Fenerbahçe taraftarının kırgınlığını anlayabiliyorum."

"Ali Koç senin kalmayacağını belirtti. Bu süreç senin için hızlı gelişti. Sana iyi bir veda ettiler mi, üzgün müsün, kırgın mısın? Fenerbahçe taraftarına mesaj vermek ister misin?"

Arda Güler: "Fenerbahçe taraftarını çok seviyorum. Umarım beni anlarlar. Çünkü, dünyanın en büyük kulübünde oynayacağım. Ben Fenerbahçeliyim, Fenerbahçe benim kulübüm. Fenerbahçe, benim transferimden maddi bir kazanç sağladı."

Arda Güler: Buranın bir parçası olmak benim için çok önemli. Çok mutluyum, çok gururluyum. Real Madrid sizi istediğinde konu kapanıyor. Hocamız ve başkanımız beni ikna etti. Orta saha ve saha kenarında oynayabilirim. Burada formayı almak istiyorum o yüzden nerede oynadığımın bir önemi yok.