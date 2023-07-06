Fenerbahçe için sezonun en önemli konusu olan Arda Güler'in takımda kalıp kalmayacağı sorusu yanıtını buldu, ayrılık artık kesinleşti.

Sarı-lacivertlilerde kalmak istemediğini Başkan Ali Koç'a söyleyen 18 yaşındaki yıldız peşinde koşturduğu dünya devlerinden Barcelona'nın yerine Real Madrid'in teklifini kabul etti. Arda bugün ailesiyle birlikte İspanya'ya gidecek ve birkaç gün içinde eflatun-beyazlılarla sözleşme imzalayacak.

FAZLASINA İKNA ETTİ

Başkan Ali Koç'un, "Kalma imkanı yaratan teklifler vardı ama Arda F.Bahçe'de kalmayacak, çünkü kalmak istemiyor" sözleriyle duyurduğu ayrılıktaki rakamlar da ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin de mutlu olacağı bir teklifi Real'e şart koşan genç yıldızın talebiyle transfer; 20 milyon Euro bonservis, 10 milyon Euro bonus olmak üzere toplam 30 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay ile noktalanacak.

BABA ÜMİT GÜLER'DEN İMALI PAYLAŞIM

Öte yandan, Arda Güler'in babası Ümit Güler, WhatsApp durum bölümünde bir hikaye paylaşarak Real Madrid transferini onaylamış oldu. Ümit Güler, sosyal medyada Arda Güler'in Real Madrid'e gideceği mesajı veren bir videoyu paylaştı.

Ayrıca Ümit Güler, Arda Güler'i Fenerbahçe'ye ihanet etmekle itham edenlere tepki gösteren bir mesajı retweet ederek genç futbolcuya tepki gösterenlere göndermede bulundu.