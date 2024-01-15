İspanya Süper Kupa finalinde Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya geldi. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Alawwal Park'ta oynanan mücadeleyi Real Madrid 4-1'lik skorla kazandı.



Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ve yıldız savunmacı Antonio Rüdiger , maç sonrası konuştu.

Carlo Ancelotti yaptığı açıklamada, "Çok iyi başladık. Kontrataklarda rahattık. Golü bulduk ve devam ettik. Güzel bir maçtı bence başından sonuna kadar." dedi.

"ÇOK İYİ BİR TAKIMIZ"

Carlo Ancelotti, "Tüm kupalar için mücadele edeceğiz. Bu kesin, tüm kulvarlarda mücadele etmek bizim işimiz. Çok iyi bir takımız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"GELECEK PLANIM YOK"

İtalyan çalıştırıcı "gelecek planınız nedir?" sorusuna "Gelecek planım yok. Önce Atletico Madrid maçı..." açıklamasını yaptı.

ARDA GÜLER AÇIKLAMASI

Arda Güler ile ilgili konuşan Carlo Ancelotti, "Arda Güler, ana oyuncularımızdan birisi. Sadece 11 oyuncuyla oynamıyoruz. Bütün oyuncular bu takım içerisinde. Sakatlıktan döndü, yakında işini başlayacak ve daha fazla süre alacak." şeklinde konuştu.

Real Madrid'in yıldız savunmacısı Antonio Rüdiger, "Maça çok iyi başladık. Defansın arkasına sarkmak maç planımızdı. Her zaman tehdit yaratabildi Rodrygo ve Vinicius. Bunun da karşılığını aldık. Maç maç bakacağız kupalara, böyle ilerleyeceğiz. Her zaman bu şekilde ilerleyeceğiz." dedi.

"TÜRKİYE'DE YETENEKLİ OYUNCULAR VAR"

Arda Güler ile ilgili konuşan Alman oyuncu, "Arda Güler çok yetenekli bir oyuncu. Kesinlikle Türkiye'de yetenekli oyuncular var. Arda'ya süre vermek lazım. Zor bir dönemden geçti, sakatlıktan çıktı. Daha iyi oluyor her geçen gün. Real Madrid'in geleceği Arda Güler." ifadelerini kullandı.

"SABIRLI OLMALI"

Arda Güler ile ilgili sözlerine devam eden Antonio Rüdiger, "Arda Güler'e sürekli sabırlı olması gerektiğini söylüyorum. Türkiye'de çok tanınan biri, önemli biri ve bu baskı yaratıyor. Ancak, Real Madrid'de sabırlı olması gerekiyor." açıklamasında bulundu.

"BANA MESUT ÖZİL'İ HATIRLATIYOR"

"Arda Güler'i soyunma odasında nasıl çağırıyorsunuz?" sorusuna ise başarılı stoper, "Arda Güler bana Mesut Özil'i hatırlatıyor. Ona 'Arda Abi' diyoruz." şeklinde konuştu.