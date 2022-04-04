Arda Güler rekor kırıp tarihe geçecek! İnanılmaz bonservis

Fenerbahçe'de Arda Güler'in talipleri artmaya devam ediyor. Son olarak Arda Güler için Bayern Münih'in devreye girdiği iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin serbest kalma bedelini 30 milyon euro olarak belirlediği öne sürülen genç yıldız, transferiyle sarı-lacivertlilerin tarihine geçebilir.

ALMAN DEVİ, ARDA GÜLER İÇİN DEVREYE GİRDİ

Arda Güler için son olarak Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'in devreye girdiği iddia edildi. Alman ekibinin Arda Güler için ısrarcı olduğu ve Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı belirtildi.

ARDA GÜLER İÇİN 30 MİLYON EURO

Takvim'in haberine göre; geçtiğimiz günlerde Arda Güler ile imzalanan yeni sözleşmede yer alan maddeye göre 17 yaşındaki genç oyuncunun serbest kalma bedeli 30 milyon euro.

FENERBAHÇE TARİHİNE GEÇEBİLİR

Sarı-lacivertlilerin şimdiye kadarki en pahalı oyuncu satışı 21 milyon euro bonservis bedeliyle Elvir Baljic olmuştu. Arda Güler'in transferinin bu rakamın üzerinde bir bedelle gerçekleşmesi halinde rekor kırarak Fenerbahçe tarihinin en pahalı transfer satışı olacak.