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Spor

Arda Güler resmen açıklandı! Başkan bizzat duyurdu

Bir süredir Fenerbahçe ile Arda Güler pazarlığına giren Gençlerbirliği oyuncunun yüzde 20'lik bonservis hakkını sarı lacivertli kulübe sattı. İşte detaylar...

AA15 Aralık 2022 Perşembe 18:32 - Güncelleme:
Arda Güler resmen açıklandı! Başkan bizzat duyurdu
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Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş, transfer yasağını kaldırdıklarını duyurdu.

Kulüp başkanı Akdaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Transfer yasağı kalktı. İyi bir kadro kuracağız. Ligde kalacağımıza gönülden inanıyorum." dedi.

Akdaş, Arda Güler'in bir sonraki satışında yer alan pay hakkıyla ilgili de Fenerbahçe Kulübü ile anlaştıklarını söyledi.

Anlaşmanın detaylarına ilişkin bilgi veren Akdaş, "Ali Koç'la anlaştık. Paket halinde bir anlaşma yaptık. 2,5 milyon avro alacağız. Ayrıca önerdikleri 7-8 oyuncu var. Biz, onların içinden işimize yaracak oyuncuları kiralık olarak bedava alacağız. Biz de 4 genç oyuncumuzu verdik. Bunların ikinci satışından da yüzde 15 alacağız." diye konuştu.

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