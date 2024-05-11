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Spor

Arda Güler şov yaptı! Real Madrid farklı kazandı

La Liga'da şampiyonluğunu garantilemiş olan Real Madrid, 35. haftada Granada'yı 4-0 mağlup etti. Eflatun beyazlıların ikinci golünü milli yıldız Arda Güler attı.

11 Mayıs 2024 Cumartesi 21:26 - Güncelleme:
Arda Güler şov yaptı! Real Madrid farklı kazandı
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La Liga'da şampiyonluğunu ilan eden ve Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen Real Madrid 35. hafta mücadelesinde küme düşmesi kesinleşen Granada'yı konuk etti.

Estadio Nuevo Los Carmenes'te oynanan maçı Real Madrid 4-0 kazandı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Fran Garcia, 45+2. dakikada Arda Güler ve 49 ile 58. dakikalarda Brahim Diaz kaydetti.

LA LIGA'DA ÜÇÜNCÜ GOLÜ!

Carlo Ancelotti'nin ilk 11'de görev verdiği milli futbolcumuz Arda Güler, La Liga'da bu sezonki üçüncü golünü kaydetti.

Öte yandan Arda Güler'in taraftarları coşturduğu maçta minik bir taraftarın "Arda, bana formanı hediye edebilir misin? Lütfen, çok sevinirim" pankartı dikkat çekti.

Bu sonuçla birlikte üst üste 8. galibiyetini alan Real Madrid, puanını 90'a yükseltti. Küme düşmesi kesinleşen Granada ise 21 puanda kaldı.

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Ligde bir sonraki hafta Real Madrid, Alaves'i ağırlayacak. Granada ise Rayo Vallecano'ya konuk olacak.

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