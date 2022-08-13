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Spor

Arda Güler sürprizi! Tüm Fenerbahçelilerin gözü bu haberdeydi

Arda Güler'in teknik direktör Jorge Jesus ile bu sezon ne kadar forma şansı bulacağı merak konusuydu. Fenerbahçe'de Jesus, performansından memnun olduğu Arda Güler'e daha çok süre vermeyi planlıyor. İşte detaylar...

Star Gazetesi13 Ağustos 2022 Cumartesi 18:34 - Güncelleme:
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Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon İsmail Kartal döneminde bol bol süre alan Arda Güler için bu sezon teknik direktör Jorge Jesus'un nasıl bir karar vereceği merak konusuydu. Jesus'un Slovacko maçındaki performansıyla geçer not alan Arda Güler'e daha çok şans vermeyi planladığı öğrenildi.

ARDA GÜLER, JORGE JESUS'TAN GEÇER NOT ALDI

Bu sezon sarı-lacivertlilerde ne kadar süre alacağı tartışma konusu olan Arda Güler, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda deplasmanda Slovacko ile oynanan maçta ilk 11'de şans buldu. Jorge Jesus maç sonu Arda Güler için, "Arda biraz hakemlerle fazla konuşuyordu, yardımcı hakemle de. Genç oyuncu olduğu için en çok ona söylememiz, uyarmamız lazım. Yaşı çok genç ama bugün sahadaki eforu çok iyiydi." ifadelerini kullanmıştı.

10 NUMARALI FORMA ARDA GÜLER'E VERİLMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe, 10 numaralı formanın yeni sahibinin Arda Güler olduğunu açıklamıştı.

DAHA FAZLA SÜRE ALACAK

Arda Güler'in hem antrenmanlardaki hem de karşılaşmalardaki performansından memnun olan teknik direktör Jorge Jesus, genç oyuncuya daha fazla süre vermeyi ve zaman zaman ilk 11'de değerlendirmeyi planlıyor.

Star Gazetesi

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