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Spor

Arda Güler: Tahammül edecek artık gücümüz de kalmadı

Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından Fenerbahçe'nin genç yıldız Arda Güler açıklamalarda bulundu.

24 Nisan 2023 Pazartesi 22:45 - Güncelleme:
Arda Güler: Tahammül edecek artık gücümüz de kalmadı
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Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler, İstanbulspor karşılaşmasının ardından görüşlerini aktardı.

Karşılaşmada 2 gol atan milli futbolcu, kısa bir değerlendirme yaptı ve şu sözleri kullandı;

"Kesinlikle kazanmamız gereken bir maçtı. Başka bir şeye tahammül edecek artık gücümüz de kalmadı. Taraftarlarımızdan özür dileriz. Çok mahcubuz. Attığım goller kazansak önemli olacaktı ama şu an hiçbir şey ifade etmiyor. Çok üzgünüz."

Genç yıldız Arda Güler bu sezon Fenerbahçe forması ile çıktığı 26 resmi maçta 4 gol, 4 asistlik performans sergileyerek skora katkı sağladı. 18 yaşındaki Arda Güler 872 dakika sahada kaldı.

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