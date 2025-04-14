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Spor

Arda Güler tartışması İspanya'yı ikiye böldü: Çok büyük fırsat tepti

La Liga'nın 31. haftasında Real Madrid, deplasmanda Alaves'i 1-0 mağlup etti. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler'in performansı İspanya'yı 2'ye böldü. Sıklıkla İspanyollar tarafından desteklenen ve oynaması gerektiği yönünde haberler çıkan Arda Güler için bu kez çok sert bir açıklama geldi.

Haber Merkezi14 Nisan 2025 Pazartesi 18:08 - Güncelleme:
Arda Güler tartışması İspanya'yı ikiye böldü: Çok büyük fırsat tepti
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Carlo Ancelotti, Arda Güler'e Alaves maçının ilk 11'inde şans verdi. Eflatun-beyazlılar, 34. dakikada Camavinga'nın ayağından bulduğu golle maçı kazanırken 38. dakika Mbappe kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

62 dakika sahada kalan Arda Güler, yerini Bellingham'a bırakırken milli futbolcunun performansı İspanya'da gündem oldu.

Marca, Arda Güler'in performansından övgüyle bahsetti ve genç yıldızın sahada sürekli skor kovaladığı belirtildi.

Marca, Arda Güler'i 10 üzerinden 8 puan vererek maçın en iyilerinden biri olarak ilan etti.

"ARDA GÜLER'İ EN ÇOK OYUNDAN ALINDIĞINDA SEVDİM"

Cadena Ser'de yer alan haberde ise Arda Güler'in performansı eleştirildi. Gazeteci Antonio Romero, milli futbolcunun şans teptiğini belirtti.

Romero sert eleştiriler yaparken, "Arda Güler'i en çok oyundan alındığında sevdim. Oyuna en çok girdiği an oydu." ifadelerini kullandı.

Romero ayrıca, "İlk yarıda Rüdiger onu kalecinin önünde yalnız bıraktığında bariz bir hata yaptı ve sanırım bire bir pozisyonda işleri mahvetti." dedi.

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