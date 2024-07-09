İspanyol es.besoccer.com yorumcusu David Caravaca, Türkiye'nin Dünya Kupası'ndan elenmesine rağmen genç futbolcumuz Arda Güler'in harika bir turnuva geçirdiğini vurguladı. "Türkiye veda etti ama dünya en güzelini tattı: Arda Güler" başlığıyla yazılan makalede şu değerlendirmeler yer aldı: "Türk Milli Takımı Hollanda'ya elenmesine rağmen Arda Güler'in son derece heyecan verici bir versiyonunu izledik. Henüz 19 yaşındaki Real Madridli oyuncu, Ronald Koeman'ın takımına karşı bir sergi açtı. Savunmada dikkate değer bir fedakarlıkla, takımının sahip olduğu pozisyon akışkanlığını hareket özgürlüğüyle iyi kullandı. İncelikli top kontrolleriyle resitalini sergiledi, asist yaptı ve bir faul atışı direğe çarptı.

KİRALIK GİTMEYE HİÇ NİYETİ YOK

Favori gösterilen Hollanda'ya karşı öne geçtiler ancak 2-1 kaybettiler. Yine de Türk dünyasına güzel bir imaj sundular. Evet en çok göze çarpan kişi genç futbolcu Arda Güler'di. Almanya'da Türkiye'yi hayal kırıklığına uğratmadı. Zaten grup aşamasında Gürcistan Milli Takımı'na harika bir gol attı. Son 16 turunda yine takımının çeyrek finale yükselmesi için iki asist yaptı. Arda Güler, hocasının kendisine verdiği hareket özgürlüğünden yararlanarak Avusturya maçında Türkiye orta sahasında dizginleri eline aldı. Hollanda karşılaşmasında da golün asistini yaptı. Serbest atışı direkten dışarı gitti. Hiç kimse ondan böyle bir cüretkarlık beklemiyordu. Bu performansıyla kiralık gitmeyi düşünmediğini ve Ancelotti'nin planlarının bir parçası olmak için mücadele edeceğini gösterdi."

KENARDA TUTMAK BÜYÜK HATA

Bir başka İspanyol yayın kuruluşu relevo.com da, "Ne Mbappe ne Bellingham en çok takip edilen Arda Güler" başlığı altında yayınlanan makalede, "Zor bir sezonun ardından bu turnuva onun için onaydı. Gelecek yıl Real'de çok farklı bir senaryo olacak" ifadesi kullanıldı. Real Madrid'te, Arda'nın ilk 11'de oynaması gerektiğini belirten sport.es ise, "Türk oyuncu çok az risk alan ve hiçbir şeyi riske atmayan Carlo Ancelotti'ye (Real Madrid'in Hocası) net bir mesaj gönderdi. Sürekliliğe sahip olmak bir oyuncunun kendine güveni için çok önemli. Bugün yapabileceklerini yarına bırakmak büyük hata olur" değerlendirmesini yaptı.