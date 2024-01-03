Arda Güler, sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'in yolunu tutarak Türk futbol tarihinin en önemli transferlerinden birine imza atmıştı. Ancak sakatlıklar, 18 yaşındaki yıldızın yakasını bir türlü bırakmadı. Önce ABD kampında sakatlanan Arda, tam iyileşip oynamaya hazır hale gelmişken bir talihsizlik daha yaşamıştı. Milli yıldız, bu nedenle sezonun ilk yarısında Real Madrid forması giyememişti.

YEDEKLER ARASINDAYDI

La Liga 19. hafta mücadelesinde, Real Madrid ile Mallorca, Santiago Bernabeu Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sakatlığını atlatan Real Madrid'in futbolcusu Arda Güler, karşılaşmaya yedek futbolcular arasında başladı.

ARDA GÜLER YEDEK KULÜBESİNE GERİ DÖNDÜ!

Sakatlığını atlatan Arda Güler, yedek olarak başladığı Mallorca karşısında ikinci yarıda oyuna girmek için ısınmaya başladı. Daha sonra ısınma sürecini tamamlayan Arda, yedek kulübesine geri döndü ve yine oyuna alınmadı.

Real Madrid'in Mallorca'yı 1-0 yendiği maçta teknik direktör Carlo Ancelotti, 4 değişiklik yaptı.



ANCELOTTI DÜN AÇIKLAMIŞTI

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, dün yaptığı açıklamada, "Arda Güler oynayacak seviyeye geldi. Önemli olan yavaş yavaş en iyi haline dönüyor olması. Mallorca maçında ona süre verebilirsem, vereceğim. Aceleci davranmayacağız. Arda'nın önünde parlak bir gelecek var" demişti.