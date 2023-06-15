Transfer piyasasında bu yaz ismi en çok geçecek isimlerden biri Arda Güler olacak gibi görünüyor. Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun şimdiden en önemli yetenekleri arasında yer alan genç futbolcu, ilk kez düzenli oynamaya başladığı sezonda şu ana kadar 35 resmi maça çıkıp 6 gol ve 7 asistle oynayarak Sarı Lacivertli camiayı mest etti. 18 yaşındaki 10 numaranın kariyer yolculuğu merakla beklenirken Arda Güler'in annesi Serap Güler'den flaş bir sosyal medya paylaşımı geldi.

AVRUPA DEVLERİ FIRSAT KOLLUYORDU

Bu sezon genç futbolcunun sözleşmesinde yer alan en az 1500 dakika oynamazsa 5 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi, Fenerbahçe'nin elini zayıflatıyordu. Transferde Arda Güler'i yakından takip eden Avrupa devleri bu maddeden yararlanmak için fırsat kolluyordu. Bunun üzerine Sarı Lacivertli kulübün başkanı Ali Koç bizzat devreye girdi.

SÖZLEŞMESİ UZATILDI

Fenerbahçe, Mayıs ayında Arda Güler'in sözleşmesinin yenilendiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Sarı-Lacivertliler, 1 Haziran 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde genç oyuncunun sözleşmesini 31 Mayıs 2025'e kadar uzattı. 35 resmi maçta oynayan ve 1549 dakika sahada kalan genç yetenek, 13 gole katkı sağladı. (6 gol, 7 asist)

İNGİLİZ BASININDAN OLAY İDDİA

Hollanda basını, geçtiğimiz günlerde Ajax'ın genç yıldızla büyük ölçüde anlaştığını öne sürmüştü. İngiliz medyasında yer alan haberlere göre ise Newcastle atağa kalktı, Arda'nın ailesiyle Dubai'de görüşme yaptı.

'OLUMLU GÖRÜŞME'

İngiliz medyasına göre Newcastle, Arda Güler için vites yükseltti. Haberde, İngiliz ekibinin yetkilileri ile 18 yaşındaki yıldızın ailesi, geçtiğimiz haftalarda Dubai'de bir görüşme gerçekleştirdi. Uzun bir aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Siyah-Beyazlılar, geleceğe dönük kapsamlı bir proje sunarak aileyi ikna etmeye çalıştı. İngilizlere göre görüşme olumlu geçti.

KARAR KENDİSİNE BIRAKILDI

Arda Güler'in ailesinin, transfer konusunda tüm kararı oyuncunun kendisine bıraktığı öne sürüldü. Başkan Ali Koç, genç yıldızın en az 1 sezon daha Fenerbahçe'de kalmasını çok istediğini Güler Ailesi'ne iletti. İddiaya göre Arda'nın anne ve babası, son sözü 18 yaşındaki yıldızın vereceğini ve her kararın arkasında olacaklarını belirtti.

CAZİP TEKLİF!

Newcastle'ın Arda'ya ekonomik anlamda çok daha cazip bir teklif sunduğu kaydedildi. Ancak genç yeteneğe daha fazla forma şansı verip, kendisini geliştirme imkanı sağlayacak kulüp olarak da Ajax görünüyor.

AJAX, SİVASSPOR MAÇINDA İZLEDİ

Anderlecht'teki yardımcı antrenörlük görevinden ayrılarak Ajax'ın akademisinde göreve başlaması beklenen Robin Veldman, Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçını Ülker Stadyumu'ndan takip etti. Hollanda basını; kadroda ciddi bir revizyona hazırlanan ve futbolun başına Sven Mislintat'ı getiren Ajax'ın ilk hamlelerinden birisi Arda Güler olacak.

MENAJERLİK ŞİRKETİ ETKİSİ

Habere göre Ajax, Türk futbolunun harika çocuğu için Fenerbahçe'ye 20 milyon Euro'nun yanı sıra sonraki satıştan pay teklif edecek. Arda'nın, Hollanda piyasasında güçlü olan menajerlik şirketi HCM ile anlaşmasının da bu transferde etkili olabileceği yorumu yapıldı.

EN PAHALI 4. TRANSFER OLABİLİR

Eğer haberde iddia edildiği gibi Ajax, Arda Güler'i 20 milyon Euro'ya kadrosuna katarsa, bu, Steven Bergwijn (31.25 milyon Euro), Calvin Bassey (23 milyon Euro) ve Sebastian Haller'in (22.5 milyon Euro) ardından kulüp tarihinin en pahalı 4. transfer olacak. Hollanda devinin rakamı artırması halinde ise bu sıralama değişebilir.

ANNESİNDEN FLAŞ PAYLAŞIM

Başta Ajax olmak üzere Bayern Münih, PSG ve Liverpool'la birlikte Avrupa'nın elit takımları arasında yer alan Newcastle United, Borussia Dortmund, Milan ile Inter de Arda'yı transfer etmek için harekete geçerken 18 yaşındaki 10 numaranın annesinden flaş bir sosyal medya hamlesi geldi.

'HER SEÇİM BİR VAZGEÇİŞTİR'

Gece saat 00:57'de "Her Seçim bir vazgeçiştir" şeklinde bir tweet atan ve ağlayan surat emojisi koyan Serap Güler, 'Arda Güler, Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?' sorusunu beraberinde getirirken transfer iddiaları da güçlendi.

ETKİLEŞİM YAĞMURUNA TUTULDU

Serap Güler'in attığı bu tweet, Fenerbahçeli taraftarlar tarafından etkileşim yağmuruna tutuldu. Arda Güler'in takımda kalmasını isteyen Fenerbahçeli futbolseverler, tweetin altına üzüntülerini dile getirdiler ve 18 yaşındaki yıldıza Kanarya'da devam etmesi adına çağrıda bulundular. Sarı-Lacivertliler'in transferin gerçekleşmesi halinde en az 25 milyon Euro bonservis geliriyle sonraki satıştan pay beklediği kulübe yakın kaynaklar tarafından gelen haberler arasında.