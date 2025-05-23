İSTANBUL 28°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mayıs 2025 Cuma / 26 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,0332
  • EURO
    44,3627
  • ALTIN
    4221.05
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Arda Güler'den Ancelotti'ye veda mesajı
Spor

Arda Güler'den Ancelotti'ye veda mesajı

Arda Güler, kendisini özel olarak arayıp Real Madrid'e gelmeye ikna eden hocası Carlo Ancelotti'ye veda etti.

Haber Merkezi23 Mayıs 2025 Cuma 20:26 - Güncelleme:
Arda Güler'den Ancelotti'ye veda mesajı
ABONE OL

Arda Güler, kendisini özel olarak arayıp Real Madrid'e gelmeye ikna eden hocası Carlo Ancelotti'ye veda etti.

Arda Güler mesajında, "Bu kulübe adım attığım ilk andan itibaren sizinle çalışmaktan gurur duydum.

Beni aradığınız ve buraya gelmemi sağladığınız günü hâlâ hatırlıyorum, dün gibi aklımda. Bunun için sonsuza dek minnettar olacağım.

Sadece siz değil, tüm ekibiniz bana aileden biri gibi davrandı. Sizden bir şeyler öğrenmek ve bu yolculukta sizinle birlikte olmak benim için bir onurdu.

Bundan sonraki hayatınızda her şeyin en iyisini diliyorum bayım. Her şey umduğunuz gibi olsun." yazdı.

ÖNERİLEN VİDEO

Karşıdan karşıya geçen kadına önce çarptı sonra kaçtı! İşte saniye saniye o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.