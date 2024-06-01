İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Haziran 2024 Cumartesi / 25 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2363
  • EURO
    34,9606
  • ALTIN
    2412.19
  • BIST100
    10400.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Arda Güler'den Fenerbahçe'nin paylaşımına cevap
Spor

Arda Güler'den Fenerbahçe'nin paylaşımına cevap

Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund ile karşılaşacak Real Madrid'de forma giyen Arda Güler'e Fenerbahçe başarılar diledi. Milli futbolcudan sarı lacivertli takıma cevap geldi. İşte detaylar...

1 Haziran 2024 Cumartesi 15:40 - Güncelleme:
Arda Güler'den Fenerbahçe'nin paylaşımına cevap
ABONE OL

Real Madrid ile Borussia Dortmund, Wembley'de bu akşam oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya gelecek. Dev maç öncesi Fenerbahçe, Real Madrid'de top koşturan Arda Güler'e başarılar dilerken milli futbolcudan eski kulübüne yanıt geldi.

ARDA GÜLER: "AİLEM, TEŞEKKÜR EDERİM"

Arda Güler, Fenerbahçe'nin kendisine başarı dileğinde bulunduğu paylaşıma, "Ailem, teşekkür ederim." yorumunda bulundu.

FENERBAHÇE'NİN MESAJI

Fenerbahçe, Arda Güler için yaptığı paylaşımda, "Altyapımızda yetişen, ülkemizi yurt dışında gururla temsil eden göz bebeğimiz Arda Güler'e Şampiyonlar Ligi finalinde başarılar dileriz. Haydi Arda, kalbimiz ve desteğimiz seninle!" ifadelerini kullanmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.