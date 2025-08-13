İSTANBUL 30°C / 23°C
Arda Güler'den Fenerbahçe'ye destek

Real Madrid'in yıldızı Arda Güler, Şampiyonlar Ligi 3. ön elem turu rövanş maçında Feyenoord'u 5-2'lik skorla mağlup ederek play-off'a yükselen Fenerbahçe sosyal medyadan destek verdi.

HABER MERKEZİ13 Ağustos 2025 Çarşamba 11:05 - Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda 2-1 mağlup olduğu Hollanda temsilcisi Feyenoord'u Kadıköy'de 5-2'lik skorla yenerek play-off turuna yükseldi.

Sarı-lacivertlilerin play-off'taki rakibi, Fransa'nın Nice ekibini 2-0 mağlup ederek tur atlayan Portekiz temsilcisi Benfica oldu.

Fenerbahçe, play-off turundaki ilk maçını 20 Ağustos Çarşamba günü evinde, rövanşı ise 27 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.

MİLLİ YILDIZ DESTEK VERDİ!

Real Madrid forması giyen ve Fenerbahçe'nin eski yıldızı Arda Güler, sarı-lacivertlilerin bu tarihi galibiyetine destek verdi.

Milli futbolcu, Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yaptığı maç sonu paylaşımına üç kez aynı yorumu yaparak sarı-lacivert kalp emojisi bıraktı.

Arda'nın bu jesti, Fenerbahçe taraftarlarından binlerce beğeni topladı.

