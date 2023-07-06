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Spor

Arda Güler'den Fenerbahçe'ye duygusal veda

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan 18 yaşındaki yıldız futbolcu Arda Güler, sarı-lacivertli takıma sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla veda etti.

6 Temmuz 2023 Perşembe 16:15 - Güncelleme:
Arda Güler'den Fenerbahçe'ye duygusal veda
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Fenerbahçe'den Real Madrid'e giden Arda Güler, sarı-lacivertlilere veda etti.

İşte genç oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama:

"Hayatımın en güzel günlerini yaşadığım Fenerbahçe'ye veda zamanı.. Hayalini kurduğum çubukluyu ilk kez giydiğim anı, 10 numaralı formanın gururunu, muhteşem Fenerbahçe taraftarını ve ayak bastığım her yerde karşılaştığım muhteşem desteği hiçbir zaman unutmayacağım.

Veda etmek zor ama bana inananları daha fazla gururlandırmak, vazgeçmek üzere olan herkese ümit olabilmek ve Türk gençlerinin istediklerinde her şeyi başarabileceğini kanıtlayabilmek için bu kararı almam gerekiyordu.

Bugün olduğum kişi olmama yardımcı olan herkese sonsuz teşekkür ederim. Bana milli takım kapısını açan, bir hayali yaşatan, hep güzel anılarla hatırlayacağım canım Fenerbahçem her zaman kalbimde olacaksın. İyi ki Fenerbahçe."

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