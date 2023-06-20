Arda Güler'den geleceğiyle ilgili açıklama

Arda Güler, Galler maçının ardından TRT'ye yaptığı açıklamada geleceğiyle ilgili soruya yanıt verdi.

Genç oyuncu Arda Güler maç sonu açıklamasında, "Öncelikle çok mutluyum galibiyet için. Milli takım'da ilk golümü attığım için çok mutluyum. O an top sol ayağımda durdu. Biraz gördüm kaleciyi, vurdum, Allah'a şükür gol oldu." sözlerini kullanırken konu Fenerbahçe'den olası ayrılığına geldi.

Arda kendisine sorulan 'Geleceğinle ilgili son durum nedir?' sorusuna "Öncelikle her şeyin, herkes için hayırlı olmasını istiyorum. Şu anda galibiyetten ve golümden başka bir şey düşünmüyorum" açıklamasını yaptı.