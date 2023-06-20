İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Haziran 2023 Salı / 2 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,6079
  • EURO
    25,9101
  • ALTIN
    1481.28
  • BIST100
    5269.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Arda Güler'den geleceğiyle ilgili açıklama
Spor

Arda Güler'den geleceğiyle ilgili açıklama

Arda Güler, 2-0'lık skor ile kazanılan Galler maçının ardından TRT'ye yaptığı açıklamada geleceğiyle ilgili soruya yanıt verdi.

20 Haziran 2023 Salı 00:51 - Güncelleme:
Arda Güler'den geleceğiyle ilgili açıklama
ABONE OL

Arda Güler, Galler maçının ardından TRT'ye yaptığı açıklamada geleceğiyle ilgili soruya yanıt verdi.

Genç oyuncu Arda Güler maç sonu açıklamasında, "Öncelikle çok mutluyum galibiyet için. Milli takım'da ilk golümü attığım için çok mutluyum. O an top sol ayağımda durdu. Biraz gördüm kaleciyi, vurdum, Allah'a şükür gol oldu." sözlerini kullanırken konu Fenerbahçe'den olası ayrılığına geldi.

Arda kendisine sorulan 'Geleceğinle ilgili son durum nedir?' sorusuna "Öncelikle her şeyin, herkes için hayırlı olmasını istiyorum. Şu anda galibiyetten ve golümden başka bir şey düşünmüyorum" açıklamasını yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.