Sezon başında opsiyonlarla birlikte yaklaşık 30 milyon euroya Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, sakatlık krizi yaşıyor. Milli oyuncu, yaşadığı talihsiz sakatlıklardan dolayı henüz forma giyemedi.

ARDA GÜLER'İN YENİ YILDAN ÖNCE FORMA GİYMESİ BEKLENİYORDU

Son yaşadığı sakatlığın ardından tedavi sürecini bitiren Arda, saha çalışmalarına başlamıştı. Genç yıldız'ın eflatun beyazlılarla 17 Aralık Pazar günü Santiago Bernabeu'da oynanacak olan Villarreal maçında formasına kavuşması bekleniyordu.

Yıldız futbolcu, o tarihte kendini iyi hissetmezse ilk maçı birkaç günlüğüne, 21 Aralık Perşembe gününe Deportivo ile oynanacak olan karşılaşmaya ertelenecekti. Milli oyuncudan kötü haber geldi.

KÖTÜ HABER GELDİ!

İspanyol basını, genç oyuncunun hazır olmadığını ve 2024 yılından önce forma giyemeyeceğini duyurdu. Aktarılan habere göre Real Madrid'in teknik ekibi, Arda'nın iyileşmesi için acele etmiyor ve tam kapasitesiyle forma giymesini istiyor.

ANCELOTTI NE DEMİŞTİ?

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, geçtiğimiz hafta Arda Güler için yaptığı açıklamada, "Arda "Güler, iyileşme sürecine son aşamada. Gelecek haftadan itibaren yoğun antrenmanlara başlayacak. Yıl sonundaki ya da ocak başındaki maçlara hazır olur." ifadelerini kullanmıştı.