Arda Güler'den Modric'e veda paylaşımı

Hırvatistan futbolunun efsaneleri arasına giren Luka Modric, 13 yıldır giydiği Real Madrid formasına veda ettiğini açıklamıştı.

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, ayrılığın resmileşmesinin ardından sosyal medya hesabından Luka Modric için bir veda mesajı yayınladı.

İşte Arda Güler'in paylaşımı:

"Luka abi, bu formada yaptığın her şey futbol seven herkesin hayallerine ilham veren bir hikaye yazdı. Sen yaşayan bir efsanesin. Senin yanında oynamak ve senden öğrenmek benim için bir onurdu. Senin izinden gitmek benim için gurur ve onurla taşıyacağım bir sorumluluk. Her şey için teşekkürler abi."