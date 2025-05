Arda Güler'den Modric'e veda paylaşımı

Hırvatistan futbolunun efsaneleri arasına giren Luka Modric, 13 yıldır giydiği Real Madrid formasına veda ettiğini açıklamıştı.

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, ayrılığın resmileşmesinin ardından sosyal medya hesabından Luka Modric için bir veda mesajı yayınladı.

İşte Arda Güler'in paylaşımı:

"Luka abi, bu formada yaptığın her şey futbol seven herkesin hayallerine ilham veren bir hikaye yazdı. Sen yaşayan bir efsanesin. Senin yanında oynamak ve senden öğrenmek benim için bir onurdu. Senin izinden gitmek benim için gurur ve onurla taşıyacağım bir sorumluluk. Her şey için teşekkürler abi."

Luka abi, everything you did in this jersey wrote a story that inspires the dreams of everyone who loves football. You are a living legend.



It was an honor to play alongside you and learn from you. Getting your advice about the game and life, witnessing your passion, ambition,... pic.twitter.com/hdeLdVi1SH