EURO 2024'teki ilk maçımızda Gürcistan karşısında oynadığı oyun ve attığı golle taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan Arda Güler, tamamen Portekiz maçına kilitlendi. Kendi ekibinden Portekiz-Çekya maçının görüntülü analizini isteyen genç yetenek, odasında tek başına bu görüntüleri inceledi. 19 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu, Portekiz'in artı ve eksilerini detaylı bir şekilde masaya yatırdı.

Arda Güler, analiz konusuna çok önem veriyor. Genç oyuncu, Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde hem kendi performansını hem de oynayacağı rakiplerin analizleri üzerinden çalışmalar yapmaya başladı. Arda Güler, bu çalışmalara Real Madrid ve Milli Takım'da da devam ediyor. Arda, bu analizler sayesinde iyi sonuçlar aldığını düşünüyor