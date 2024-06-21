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Spor

Arda Güler'den Portekiz maçına özel mesai!

Milli Takım'ın yıldız ismi Arda Güler Portekiz ile oynanacak ikinci maça odaklandı. 19 yaşındaki genç yıldız kendi ekibinden Portekiz-Çekya maçının görüntülü analizini istedi ve bu görüntüleri inceledi. İşte detaylar...

Akşam21 Haziran 2024 Cuma 09:07 - Güncelleme:
Arda Güler'den Portekiz maçına özel mesai!
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EURO 2024'teki ilk maçımızda Gürcistan karşısında oynadığı oyun ve attığı golle taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan Arda Güler, tamamen Portekiz maçına kilitlendi. Kendi ekibinden Portekiz-Çekya maçının görüntülü analizini isteyen genç yetenek, odasında tek başına bu görüntüleri inceledi. 19 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu, Portekiz'in artı ve eksilerini detaylı bir şekilde masaya yatırdı.

Arda Güler, analiz konusuna çok önem veriyor. Genç oyuncu, Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde hem kendi performansını hem de oynayacağı rakiplerin analizleri üzerinden çalışmalar yapmaya başladı. Arda Güler, bu çalışmalara Real Madrid ve Milli Takım'da da devam ediyor. Arda, bu analizler sayesinde iyi sonuçlar aldığını düşünüyor

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