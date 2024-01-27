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Spor

Arda Güler'den Real Madrid taraftarlarına mesaj!

Real Madrid formasıyla La Liga'daki ilk maçına Las Palmas karşısında çıkan Arda Güler, maçın ardından taraftarlara bir mesaj gönderdi.

27 Ocak 2024 Cumartesi 21:50 - Güncelleme:
Arda Güler'den Real Madrid taraftarlarına mesaj!
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Real Madrid formasıyla La Liga'daki ilk maçına Las Palmas karşısında çıkan Arda Güler, maçın ardından taraftarlara bir mesaj gönderdi.

Real Madrid resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Arda Güler, "Merhaba, Madridistas. LaLiga'da ilk maçıma çıktığım ve kazandığımız için çok mutluyum. Birlikte daha fazlası gelecek. Hala Madrid!" ifadelerini kullandı.

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