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  • Arda Güler'den taraftara mesaj: Bu formayı asla lekelemeyeceğiz
Spor

Arda Güler'den taraftara mesaj: Bu formayı asla lekelemeyeceğiz

Copa Del Rey finalinde Barcelona'ya mağlup olan Real Madrid'in yıldız oyuncusu Arda Güler sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla taraftara mesaj verdi.

HABER MERKEZİ27 Nisan 2025 Pazar 17:45 - Güncelleme:
Arda Güler'den taraftara mesaj: Bu formayı asla lekelemeyeceğiz
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Copa Del Rey finalinde Real Madrid uzatmaya giden maçta Barcelona'ya 3-2 yenildi. Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna giren Arda Güler, Real Madrid'in attığı ikinci golün asistini yaptı.

Maçın ardından Real Madrid taraftarları Carlo Ancelotti'ye tepki gösterirken, Arda Güler'e destek paylaşımları yaptı.

Arda Güler sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftarlara mesaj gönderdi.

Milli futbolcu mesajında, "İyi günler de olacak, dünkü gibi kötü günler de olacak ama söz veriyoruz, mücadeleden vazgeçerek bu beyaz formayı asla lekelemeyeceğiz!" ifadelerine yer verdi.

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