Arda Güler'den taraftara mesaj: Bu formayı asla lekelemeyeceğiz

Copa Del Rey finalinde Real Madrid uzatmaya giden maçta Barcelona'ya 3-2 yenildi. Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna giren Arda Güler, Real Madrid'in attığı ikinci golün asistini yaptı.

Maçın ardından Real Madrid taraftarları Carlo Ancelotti'ye tepki gösterirken, Arda Güler'e destek paylaşımları yaptı.

Arda Güler sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftarlara mesaj gönderdi.

Milli futbolcu mesajında, "İyi günler de olacak, dünkü gibi kötü günler de olacak ama söz veriyoruz, mücadeleden vazgeçerek bu beyaz formayı asla lekelemeyeceğiz!" ifadelerine yer verdi.