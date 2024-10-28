İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ekim 2024 Pazartesi / 25 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2961
  • EURO
    37,0924
  • ALTIN
    3022.96
  • BIST100
    8945.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Arda Güler'den tarihi başarı! İkinci sıranın sahibi oldu
Spor

Arda Güler'den tarihi başarı! İkinci sıranın sahibi oldu

Arda Güler, dünyanın o yıl için en iyi genç futbolcusuna verilen Kopa Trophy'de Lamine Yamal'ın ardından ikinci sırada yer aldı.

28 Ekim 2024 Pazartesi 23:31 - Güncelleme:
Arda Güler'den tarihi başarı! İkinci sıranın sahibi oldu
ABONE OL

Arda Güler'den tarihi başarı...

Real Madrid forması giyen milli yıldızımız, UEFA ve France Football tarafından 2024 yılının en iyi genç futbolcusuna verilen Kopa Trophy ödülünde ikinci sırada yer aldı.

Birinci sırayı Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal aldı. Arda Güler ise Mathys Tel, Warren Zaire-Emery, Alejandro Garnacho, Joao Neves, Pau Cubarsi, Savinho ve Kobbie Mainoo gibi isimleri geride bıraktı.

Arda Güler, 2024 yılı içerisinde La Liga, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupası gibi başarılar yaşadı.

Genç yıldızımız ayrıca milli takımımızla EURO 2024'te çeyrek final gururunu tattı.

  • Arda Güler
  • Genç futbolcu
  • Kopa Trophy

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.