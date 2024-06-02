İSTANBUL 33°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Haziran 2024 Pazar / 26 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2363
  • EURO
    34,9606
  • ALTIN
    2412.19
  • BIST100
    10400.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Arda Güler'den tarihi başarı sonrası ilk açıklama! ''Bu takımın bir parçası olmak büyük gurur''
Spor

Arda Güler'den tarihi başarı sonrası ilk açıklama! ''Bu takımın bir parçası olmak büyük gurur''

Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund'u 2-0'lık skorla mağlup eden Real Madrid Kupa'yı 15. kez müzesine götürürken milli yıldız Arda Güler de bu kupayı kazanan ilk Türk futbolcu oldu. Genç yıldız tarihi zaferin ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duygularını dile getirdi. İşte detaylar...

2 Haziran 2024 Pazar 11:21 - Güncelleme:
Arda Güler'den tarihi başarı sonrası ilk açıklama! ''Bu takımın bir parçası olmak büyük gurur''
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Alman ekibi Borussia Dortmund'u 2-0 yenen İspanyol temsilcisi Real Madrid, şampiyon oldu.

Real Madrid forması giyen Arda Güler ve Borussia Dortmund'da oynayan Salih Özcan, final maçında süre alamadı.

İki milli futbolcu da mücadeleye yedek kulübesinde başladı. Öte yandan Real Madrid'in kupayı müzesine götürmesiyle Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk Türk futbolcu oldu.

Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Arda, tarihi başarı sonrası sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"İlk sezonum için böyle güzel bir finale imza atan herkese çok teşekkür ederim. Bu harika takımın bir parçası olmak beni gurur ve neşe ile dolduruyor. En büyük hayalim 16. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanan takımda büyük rol oynamak."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.