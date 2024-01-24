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  • Arda Güler'den transfer açıklaması! ''Real Madrid'den ayrılmayacağım''
Spor

Arda Güler'den transfer açıklaması! ''Real Madrid'den ayrılmayacağım''

Real Madrid'in Arda Güler'i kiralayacağı iddiaları gündeme gelirken sürpriz bir gelişme yaşandı. 18 yaşındaki genç yıldız, hocası Ancelotti'nin güvenini kazanacağını belirtirken İspanyol devinden ayrılmayacağını söyledi.

24 Ocak 2024 Çarşamba 13:56 - Güncelleme:
Arda Güler'den transfer açıklaması! ''Real Madrid'den ayrılmayacağım''
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Real Madrid forması giyen Arda Güler, hakkındaki transfer iddialarının ardından geleceğiyle ilgili konuştu.

Defansa Central'de yer alan habere göre, Arda Güler, kulübün kendisinden beklentisinden memnun ve bu konuda kulübe minnettar. Genç oyuncu, bu nedenle acele etmemesi ve sakin kalması gerektiğini düşünüyor. Real Madrid'in de Arda'nın kulübün içindeki durumundan memnun olduğu kaydedildi.

"GÜVENİNİ KAZANACAĞIM"

Arda'nın, "Carlo Ancelotti'nin bana güvenmesini sağlamak için elimden geleni yapacağım. Real Madrid'den şu anda ayrılmayacağım." şeklinde konuştuğu belirtildi.

KİRALAMA İDDİASI

İspanyol basını, daha önce Real Madrid'in haziran ayına kadar Arda Güler'i bir takıma kiralık olarak göndermek istediğini öne sürmüştü.

Real Madrid'e transferinin ardından 3 kez sakatlık yaşayan Arda Güler, İspanyol ekibinde yalnızca 2 maçta süre buldu.

Arda Güler, Almeria karşılaşmasında takımının 5 oyuncu değiştirme hakkını kullanmasının ardından, kenarda ısındığı sırada üstündeki yeleği çıkarıp yere fırlatmıştı. 18 yaşındaki futbolcunun bu hareketi gündem olmuştu.

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