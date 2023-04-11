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Spor

Arda Güler'e Alman talip! Tam 25 milyon avro

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, futbolseverleri büyülemeye davam ediyor. Ortaya koyduğu performans ile Avrupa devlerinin dikkatini çeken Arda Güler'e şimdi de Almanya'dan bir talip çıktı.

Fotomaç11 Nisan 2023 Salı 13:21 - Güncelleme:
Arda Güler'e Alman talip! Tam 25 milyon avro
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Arda Güler'in adı Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılmaya devam ediyor.

Fussballeuropa'nın haberine göre; Borussia Dortmund'un ardından Bayern Münih de 18 yaşındaki genç yıldıza kanca attı.

FENERBAHÇE ARDA GÜLER İÇİN 25 MİLYON EURO İSTİYOR

Haberde Kanarya'nın Arda için kapıyı 25 milyon Euro'dan açtığı detayı paylaşıldı.

Arda Güler, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 24 maça çıktı.

18 yaşındaki futbolcu, 4 gol ve 4 asistlik performansıyla 8 gole doğrudan etki etti.

Arda Güler, 2 kez forma giydiği A Milli Futbol Takımı ile skor katkısı üretemedi.

Arda'nın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

Genç yıldızın güncel piyasa değeri ise 11 milyon Euro.

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