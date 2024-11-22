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Spor

Arda Güler'e bir talip daha! Avrupa devleri peşine düştü

Bu sezon Ancelotti yönetimindeki Real Madrid'de istediği süreleri bulamayan Arda Güler için Avrupa devleri harekete geçti. Milli futbolcunun adı Manchester United ve Arsenal ile anılırken bir sürpriz hamle de İtalya'dan geldi.

22 Kasım 2024 Cuma 10:04 - Güncelleme:
Arda Güler'e bir talip daha! Avrupa devleri peşine düştü
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Real Madrid'de forma şansı bulamayan Arda Güler'in takımdan ayrılacağı bir süredir yüksek sesle konuşuluyor. Milli futbolcunun adı birçok dünya deviyle yan yana anılırken son zamanlarda Arsenal iddiaları artmıştı.

Ancak Arda Güler'in sürpriz bir talibinin daha olduğu öne sürüldü. Calciomercato'da yer alan habere göre, Napoli, Arda Güler'i yakın takibe aldı ve kadrosuna katmak için harekete geçebilir.

Haberde, Milan'ın Real Madrid'e transferi öncesi Arda Güler ile ilgilendiği ifade edilirken, Arsenal'in ise yeni bir Martin Odegaard projesini hayata geçirebileceği aktarıldı.

Real Madrid'de bu sezon kulübeye hapsolan Arda Güler, 12 maçta 307 dakika forma giydi. 19 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı üretemedi.

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