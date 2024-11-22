Real Madrid'de forma şansı bulamayan Arda Güler'in takımdan ayrılacağı bir süredir yüksek sesle konuşuluyor. Milli futbolcunun adı birçok dünya deviyle yan yana anılırken son zamanlarda Arsenal iddiaları artmıştı.

Ancak Arda Güler'in sürpriz bir talibinin daha olduğu öne sürüldü. Calciomercato'da yer alan habere göre, Napoli, Arda Güler'i yakın takibe aldı ve kadrosuna katmak için harekete geçebilir.

Haberde, Milan'ın Real Madrid'e transferi öncesi Arda Güler ile ilgilendiği ifade edilirken, Arsenal'in ise yeni bir Martin Odegaard projesini hayata geçirebileceği aktarıldı.

Real Madrid'de bu sezon kulübeye hapsolan Arda Güler, 12 maçta 307 dakika forma giydi. 19 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı üretemedi.