İSTANBUL 12°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ocak 2023 Pazar / 9 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7107
  • EURO
    20,0534
  • ALTIN
    1096.58
  • BIST100
    5509.16
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Arda Güler'e büyük onur! UEFA resmen açıkladı...
Spor

Arda Güler'e büyük onur! UEFA resmen açıkladı...

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, UEFA tarafından 2023'te takip edilmesi gereken genç futbolcular arasında gösterdi.

AA1 Ocak 2023 Pazar 18:37 - Güncelleme:
Arda Güler'e büyük onur! UEFA resmen açıkladı...
ABONE OL

UEFA, Fenerbahçeli Arda Güler'i 2023'te takip edilmesi gereken genç futbolcular arasında gösterdi.

UEFA'nın internet sitesi, yeni yılda Avrupa futboluna damga vurma potansiyeline sahip 21 yaş altı oyuncuları listeledi.

Farklı Avrupa ülkelerinden medya mensuplarının belirlediği 40 kişilik listede, Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Arda da yer aldı.

Arda için "Top sürme kabiliyeti ve savunmayı delen pasları nedeniyle 'Türk Messi' lakabı takılan Arda, geçen sezon Süper Lig tarihinde gol atan en genç futbolcu oldu. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki performansıyla dikkati çeken Arda, 2008'den bu yana Türkiye A Milli Takımı'nın formasını giyen en genç oyuncu olmayı da başardı." ifadeleri kullanıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.