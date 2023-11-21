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Spor

Arda Güler'e büyük onur! Yükselen yıldız adayları arasında

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, Globe Futbol Ödülleri 2023'ün Yükselen Oyuncu adayları arasında yer aldı. Fenerbahçe'nin Mısırlı stoperi Omar Fayed'in de bulunduğu listede Bellingham, Gavi, Pedri, Musiala gibi yıldızlar da yer alıyor.

21 Kasım 2023 Salı 16:19 - Güncelleme:
Arda Güler'e büyük onur! Yükselen yıldız adayları arasında
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Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan 18 yaşındaki milli yıldız Arda Güler ve bonservisi Fenerbahçe'de bulunan Mısırlı stoper Omar Fayed önemli bir ödüle aday gösterildi.

Dünyada çapında bir ödül olan Globe Futbol Ödülleri'nde 'Yılın Yükselen Oyuncusu' adayları açıklanırken, Arda Güler ve Omar Fayed de 27 kişilik aday listesinde yerini aldı.

Globe Futbol Ödülleri 2023'ün Yükselen Oyuncu adayı olan oyuncular şu şekilde;

-Saud Abdulhamid

-Firas Al-Buraikan

-Thiago Almada

-Tomasso Baldanzi

-Alejandro Balde

-Jude Bellingham

-Victor Boniface

-Moises Caicedo

-Eduardo Camavinga

-Cesare Casadei

-Ousmane Diomande

-Jeremy Doku

-Omar Fayed

-Evan Ferguson

-Enzo Fernandez

-Gavi

-Arda Güler

-Josko Gvardiol

-Rasmus Höjlund

-Jamal Musiala

-Pedri

-Antonio Silva

-Xavi Simons

-Mathys Tel

-Florian Wirtz

-Lamine Yamal

-Warren Zaire-Emery

  • arda güler
  • omar fayed
  • jamal musiala
  • pedri

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