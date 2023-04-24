Arda Güler'e çılgın talip! Dünya devi resmen onu istiyor

İngiliz basını, genç Arda Güler'in Newcastle United veya Arsenal'e gelmesi gerektiğinin altını çizdi. Ada basını, Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki yıldızının İngiltere Premier Lig'i tercih etmesi halinde, futbol dünyasındaki en büyük oyuncuların arasına katılabileceğini iddia etti...

ARSENAL VE NEWCASTLE ARDA GÜLER'İ İSTİYOR

İngiltere'den "hitc.com" sitesi, Arda Güler'i mercek altına aldı. 18 yaşındaki futbolcunun peşinde birçok kulübün bulunduğu belirtilirken, "Premier Lig'den Arsenal ve Newcastle United onu istiyor. Eğer tercihini İngiltere'den yana kullanırsa kısa sürede bir dünya yıldızına dönüşebilir. İnanılmaz bir potansiyeli var. Premier Lig, bütün dünya tarafından takip ediliyor. Arda sürekli göz önünde olabileceği bir ligde performansını çok daha kısa sürede yükseltebilir" ifadeleri kullanıldı.

MESUT ÖZİL'İN İZİNDEN GİDİYOR

Haberde, "Arda daha yeni 18 yaşına girdi. Süper Lig'de 30 maça bile çıkmadı. Ancak Mesut Özil sonrasında Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri olan Fenerbahçe, ona 10 numaralı formayı emanet etti. Sadece bu hareket bile Arda'nın sıradan bir futbolcu olmadığını gösteriyor. Ondan beklentiler çok fazla. Yakında A Milli Takım'ın da vazgeçilmezleri arasına girmesi bir sürpriz olmayacak. Her hafta maçlarını Avrupa'nın önemli takımlarının gözlemcileri takip ediyor" detayları da yer aldı.

FENERBAHÇE YÖNETİMİ 20 MİLYON EURO İSTİYOR

Arda'nın mukavelesiyle ilgili ayrıntı da paylaşıldı ve "Yönetim onun için şu anda 20 milyon euro civarında bir değer biçti. Ancak sözleşmesindeki maddeye göre; bu sezon 1500 dakikanın altında oynarsa, 5 milyon euroya ayrılma hakkına sahip olacak. Şu ana kadar bütün kulvarlarda sadece 874 dakika süre aldı ve zaman daralıyor. Yine de serbest kalma maddesi bile olsa son söz oyuncuda olacak. Arda, erken ayrılma ihtimalinde F.Bahçe'ye çok daha yüksek bir rakam ödenmesini isteyebilir" denildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Çubuklu'yla toplam 26 resmi maça çıkan genç yıldız 4 gol attı, 4 de asist yaptı.

Star Gazetesi