İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Nisan 2023 Cumartesi / 25 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,3574
  • EURO
    21,3054
  • ALTIN
    1247.12
  • BIST100
    5092.88
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Arda Güler'e dev talip! İstanbul'a geliyorlar
Spor

Arda Güler'e dev talip! İstanbul'a geliyorlar

Fenerbahçe'de forma giyen 18 yaşındaki yetenekli futbolcu Arda Güler'i Avrupa'dan birçok ekip yakından takip ediyor. Arda Güler'in son talibi Newcastle United oyuncuyu izlemek için İstanbul'a geliyor. İşte detaylar...

15 Nisan 2023 Cumartesi 17:49 - Güncelleme:
Arda Güler'e dev talip! İstanbul'a geliyorlar
ABONE OL

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. Kısa süre içinde Avrupa kulüplerinin de ilgilisini çeken genç yıldızın transfer olup olmayacağı ise merak konusu oldu.

SON TALİBİ NEWCASTLE UNITED

İngiliz basınında yer alan haberlerde Newcastle United'in da Arda Güler için yarışa girdiği yazıldı. Haberde; Newcastle United'in Arsenal ve PSG gibi takımları geri bırakıp transferi sonlandırmak istediğine vurgu yapıldı.

İZLEMEYE GELECEKLER

Newcastle United kulübü yetkililerinin Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçını izlemek için İstanbul'a geleceği ve Arda Güler hakkında notlar alacağı gelen haberlere arasında.

ARDA GÜLER'İN TALİBİ ÇOK

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'i İspanya devi Barcelona, Hollanda'nın güçlü ekibi Ajax ve İtalya Serie A'nın lideri Napoli'nin de istediği biliniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe forması ile 24 resmi maça çıkan 18 yaşındaki Arda Güler, bu maçlarda 4 gol 4 gasis katkısı yapmyı bildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.