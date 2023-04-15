Arda Güler'e dev talip! İstanbul'a geliyorlar

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. Kısa süre içinde Avrupa kulüplerinin de ilgilisini çeken genç yıldızın transfer olup olmayacağı ise merak konusu oldu.

SON TALİBİ NEWCASTLE UNITED

İngiliz basınında yer alan haberlerde Newcastle United'in da Arda Güler için yarışa girdiği yazıldı. Haberde; Newcastle United'in Arsenal ve PSG gibi takımları geri bırakıp transferi sonlandırmak istediğine vurgu yapıldı.

İZLEMEYE GELECEKLER

Newcastle United kulübü yetkililerinin Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçını izlemek için İstanbul'a geleceği ve Arda Güler hakkında notlar alacağı gelen haberlere arasında.

ARDA GÜLER'İN TALİBİ ÇOK

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'i İspanya devi Barcelona, Hollanda'nın güçlü ekibi Ajax ve İtalya Serie A'nın lideri Napoli'nin de istediği biliniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe forması ile 24 resmi maça çıkan 18 yaşındaki Arda Güler, bu maçlarda 4 gol 4 gasis katkısı yapmyı bildi.