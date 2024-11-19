Real Madrid'de beklediği süreleri alamayan Arda Güler'e sürpriz talip çıktı. Arda Güler'in de son günlerde takımdan kiralık olarak ayrılmaya sıcak baktığı iddia ediliyordu.

Fichajes'in haberine göre; Avrupa'nın birçok dev takımının kadrosuna katmak istediği yetenekli oyuncuya son olarak İngiltere Premier League ekiplerinden Arsenal talip oldu.

ODEGAARD ÖRNEK GÖSTERİLİYOR

Arda Güler ile aynı kaderi paylaşan Martin Odegaard, Real Madrid'den Arsenal'e transfer olduktan sonra muhteşem bir çıkış yakalamış ve kaptanlığa kadar ilerlemişti.

Ayrıca Norveçli orta sahanın gösterdiği başarı,19 yaşındaki yıldızın Londra'ya transfer olması durumunda izleyebileceği yolu açıkça gösteriyor.

ARDA GÜLER AYRILMAK İSTİYOR

Arda Güler devre arasında kendisine gelecek teklifleri değerlendirecek ve Real Madrid'den kiralık olarak ayrılmayı düşünüyor.

2024/25 sezonunda İspanyol ekibi ile 12 maça çıkan Arda Güler, yalnızca 307 dakika sahada kaldı ve gol ya da asist katkısı sağlayamadı.