İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Kasım 2024 Salı / 18 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,5429
  • EURO
    36,6885
  • ALTIN
    2897.94
  • BIST100
    9395.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Arda Güler'e dev talip! Real Madrid'den ayrılacak mı?
Spor

Arda Güler'e dev talip! Real Madrid'den ayrılacak mı?

Real Madrid'de beklediği süreleri alamayan Arda Güler'in devre arasında İspanyol devinden ayrılması gündemde. Avrupa'nın birçok takımının kadrosuna katmak istediği yetenekli oyuncuya son olarak İngiltere Premier League ekiplerinden Arsenal talip oldu.

19 Kasım 2024 Salı 00:25 - Güncelleme:
Arda Güler'e dev talip! Real Madrid'den ayrılacak mı?
ABONE OL

Real Madrid'de beklediği süreleri alamayan Arda Güler'e sürpriz talip çıktı. Arda Güler'in de son günlerde takımdan kiralık olarak ayrılmaya sıcak baktığı iddia ediliyordu.

Fichajes'in haberine göre; Avrupa'nın birçok dev takımının kadrosuna katmak istediği yetenekli oyuncuya son olarak İngiltere Premier League ekiplerinden Arsenal talip oldu.

ODEGAARD ÖRNEK GÖSTERİLİYOR

Arda Güler ile aynı kaderi paylaşan Martin Odegaard, Real Madrid'den Arsenal'e transfer olduktan sonra muhteşem bir çıkış yakalamış ve kaptanlığa kadar ilerlemişti.

Ayrıca Norveçli orta sahanın gösterdiği başarı,19 yaşındaki yıldızın Londra'ya transfer olması durumunda izleyebileceği yolu açıkça gösteriyor.

ARDA GÜLER AYRILMAK İSTİYOR

Arda Güler devre arasında kendisine gelecek teklifleri değerlendirecek ve Real Madrid'den kiralık olarak ayrılmayı düşünüyor.

2024/25 sezonunda İspanyol ekibi ile 12 maça çıkan Arda Güler, yalnızca 307 dakika sahada kaldı ve gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.