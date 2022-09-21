İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Eylül 2022 Çarşamba / 25 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,3323
  • EURO
    18,1494
  • ALTIN
    983.02
  • BIST100
    3245.76
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Arda Güler'e dünyaca ünlü özel hoca
Spor

Arda Güler'e dünyaca ünlü özel hoca

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler'in fiziki durumunu yetersiz bulan Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo'nun özel fizik antrenörünü Türkiye'ye getiriyor.

21 Eylül 2022 Çarşamba 18:25 - Güncelleme:
ABONE OL

Arda Güler'in oynatılmamasının nedenleri üzerine çıkan spekülasyonlara, Jorge Jesus son noktayı koydu. 5-0'lık Alanya galibiyeti sonrası basın mensupları ile bir araya gelen Jesus şunları söyledi: "Geliştirmesi gereken şeyler var. Fiziksel olarak çok güçlü değil, topsuz oyunda çok hızlı değil."

İSTANBUL'A GELİYOR

Portekizli hocanın, Arda Güler için dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'nun yıllar önce Sporting'ten Manchester United'a giderken o dönem çalıştığı antrenörle temas kurduğu öğrenildi.

Bu hocanın kısa süre içinde İstanbul'a geleceği ve Arda Güler'in fiziksel gelişimi adına genç oyuncuyla birlikte özel çalışmalar yapacağı bildirdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.