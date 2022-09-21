Arda Güler'e dünyaca ünlü özel hoca

Arda Güler'in oynatılmamasının nedenleri üzerine çıkan spekülasyonlara, Jorge Jesus son noktayı koydu. 5-0'lık Alanya galibiyeti sonrası basın mensupları ile bir araya gelen Jesus şunları söyledi: "Geliştirmesi gereken şeyler var. Fiziksel olarak çok güçlü değil, topsuz oyunda çok hızlı değil."
Portekizli hocanın, Arda Güler için dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'nun yıllar önce Sporting'ten Manchester United'a giderken o dönem çalıştığı antrenörle temas kurduğu öğrenildi.
Bu hocanın kısa süre içinde İstanbul'a geleceği ve Arda Güler'in fiziksel gelişimi adına genç oyuncuyla birlikte özel çalışmalar yapacağı bildirdi.