Arda Güler'e dünyaca ünlü özel hoca

Arda Güler'in oynatılmamasının nedenleri üzerine çıkan spekülasyonlara, Jorge Jesus son noktayı koydu. 5-0'lık Alanya galibiyeti sonrası basın mensupları ile bir araya gelen Jesus şunları söyledi: "Geliştirmesi gereken şeyler var. Fiziksel olarak çok güçlü değil, topsuz oyunda çok hızlı değil."

İSTANBUL'A GELİYOR

Portekizli hocanın, Arda Güler için dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'nun yıllar önce Sporting'ten Manchester United'a giderken o dönem çalıştığı antrenörle temas kurduğu öğrenildi.

Bu hocanın kısa süre içinde İstanbul'a geleceği ve Arda Güler'in fiziksel gelişimi adına genç oyuncuyla birlikte özel çalışmalar yapacağı bildirdi.