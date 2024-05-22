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Spor

Arda Güler'e fırsat doğdu!

Arda Güler'e Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak maçta Tchouameni'nin sakatlığı nedeniyle ilk 11'de forma giyme şansı da oluştu.

22 Mayıs 2024 Çarşamba 09:52 - Güncelleme:
Arda Güler'e fırsat doğdu!
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Arda Güler, son LaLiga maçlarında üst üste gollerle hem Real Madrid taraftarların hem de Türk futbolseverlerin yüzünü güldürdü.

Arda Güler, yükselen performansının yanısıra Şampiyonlar Ligi finali için de büyük fırsat yakaladı. Dortmund - Real Madrid finali 1 Haziran Cumartesi günü saat 22.00'da başlayacak.

ARDA GÜLER'E BÜYÜK FIRSAT DOĞDU

Tchouameni, Bayern Münih'e karşı oynanan Şampiyonlar Ligi yarı final maçında sakatlanmıştı. O maçtan sonra formasına kavuşamayan Fransız orta sahanın final maçına yetiştirilmeye çalışıldığı ancak Dortmund maçını kaçırma ihtimalinin yüksek olduğu yazıldı.

Arda Güler'in kadroda olmasına kesin gözüyle bakılırken Tchouameni'nin sakatlığı nedeniyle ilk 11'de forma giyme şansı da oluştu.

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti son açıklamasında; "Şampiyonlar Ligi finalinde Arda Güler, Brahim Diaz ve Joselu'ya güveniyorum." demişti.

LALIGA TARİHİNE GEÇTİ

Arda Güler, Real Madrid formasıyla LaLiga'da 6 gole ulaştı. Bu sayı genç yıldız adayını lig tarihine geçirdi.

19 yaşındaki oyuncu, 373 dakikada 6 gol atarak, bu başarıya 436 dakikada ulaşan Cristiano Ronaldo, 605 dakikada ulaşan Ronaldo Nazario, 749 dakikada ulaşan Raul ve 780 dakikada 6 gol atan Lionel Messi gibi isimleri geride bıraktı.

Milli futbolcu 63 dakikada 1 gol atma başarısı gösterdi.

EDEN HAZARD'I GEÇMEK ÜZERE

Arda Güler, Real Madrid kariyerinde 7 golü bulunan Eden Hazard'ı geçebilir. Güler, 2 gol daha atarsa Hazard'ı geçecek.

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