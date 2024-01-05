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Spor

Arda Güler'e İspanya'dan büyük destek!

Real Madrid'in deneyimli teknik direktörü Carlo Ancelotti, son oynanan maçta da Arda Güler'i oynatmaması İspanyol basınında gündem oldu. Ülke basını milli yıldıza destek oldu. İşte detaylar...

5 Ocak 2024 Cuma 11:13 - Güncelleme:
Arda Güler'e İspanya'dan büyük destek!
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Fenerbahçe'den Real Madrid'e giden 18 yaşındaki Türk yıldız Arda Güler, süre alamasa da taraftarda büyük bir krediye sahip...

Sezon başında Fenerbahçe'den 20+10 milyon euro bedelle Real Madrid'e transfer olan ancak peş peşe sakatlıklardan dolayı maça çıkamayan Arda Güler, 1-0 kazanılan Mallorca mücadelesinde süre bekledi ancak kulübeye geri döndü.

ARDA GÜLER'E BÜYÜK DESTEK

Teknik Direktör Ancelotti, "Arda, bugünümüz ve geleceğimiz. Süre bulacak. Copa del Rey maçında oynayabilir" dedi. Yaşananların ardından İspanyol medyasında ve taraftar forumlarında Türk yıldıza karşı büyük bir destek görüldü.

İşte Arda Güler için yazılanlar...

"ANCELOTTİ'YE KARŞI SORU İŞARETİ"

Sport: "Arda, kupa maçını bekleyecek. Ancelotti ona güveniyor."

Bernabeudigital: "Arda ilk anını, taraftar dünya yıldızı adayını izlemeyi bekliyor."

Soymadridista: "Pek çok kişi oynayacağını umuyor. Taraftarın sabrı ve desteği bozulmaz. Carlo onu hazırlıyor."

Elfutbolero: "Taraftar heyecanla beklerken onu tercih etmeyen Ancelotti'ye karşı da soru işaretleri oluştu."

Torcedores: "Carlo, Arda ile görüşüp güvence verdi. İtalyan hoca herkesten sabır istiyor."

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