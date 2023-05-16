Arda Güler'e Newcastle'dan yoğun ilgi

18 yaşındaki yıldızı, Avrupa'nın birbirinden önemli kulüpleri takip ediyor. O takımların başında ise İngiliz devi Newcastle United geliyor. Ada ekibinin yetkilileri, geçtiğimiz günlerde Arda'nın ailesiyle Dubai'de bir araya gelmişti.

Dün de İngiliz basınında "Newcastle Arda'yı bekliyor" başlığı ile bir haber yer aldı. Ada basını, haberin içeriğinde şu ifadelere yer verdi: "Newcastle, 18 yaşındaki Arda Güler'le sözleşme imzalamada ısrarcı ve diğer kulüplerden daha fazla uğraşıyorlar. Güler, Newcastle için son derece heyecan verici bir transfer olabilir. Geleceğin kahramanı olabilir Güler ve ilerleyen zamanlarda daha da değerli hale gelecektir."

İngiliz basınında böyle haberler çıksa da İspanyollar, Barcelona'nın Arda için fiyat artıracağını belirtti ve Katalanlar'ın sezon sonunda teklif vereceğinin altını çizdi.

