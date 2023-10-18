Arda Güler'e resmen talip oldular! Yıldız isim Real Madrid'den ayrılıyor

Real Madrid'in yıldız ismi Arda Güler için yeni bir teklif yapıldı. İspanyol basınında yer alan habere göre; Brahim Diaz'ın ayrılığı sonrası orta sahasını güçlendirmek isteyen Milan, gözünü Real Madrid'in 18 yaşındaki yıldızı Arda Güler'e dikti.

ARDA GÜLER İÇİN KARARI BAŞKAN VERECEK



Real Madrid'in gelecek adına büyük bir yatırım olarak gördüğü Arda Güler için son kararı kulüp başkanı Florentino Perez'in vereceği kaydedildi.

Sezon başından bu yana üst üste sakatlıklar yaşayan Arda Güler, henüz Real Madrid formasıyla sahaya çıkamadı.

Haberde, Milan'ın Arda'yı kiralamak için harekete geçtiği belirtilirken, Real Madrid cephesinin de genç yıldızın daha fazla süre bulabileceği bir takımda oynaması fikri üzerinde düşündüğü belirtildi.

AS DUYURDU

Öte yandan İspanyol basınından AS'ta yer alan habere göre, 18 yaşındaki futbolcunun sakatlığını tamamen atlattığı aktarıldı.

Arda Güler'in ligde 21 Ekim'de Sevilla ile deplasmanda oynanacak maçta ilk kez Real Madrid formasını giyebileceği belirtildi.

Genç futbolcunun, Sevilla maçında forma giymesi durumunda 103 gün sonra sahaya çıkacağı hatırlatıldı.

CARLO ANCELOTTI'DEN ARDA GÜLER'E ÖVGÜ

Ancelotti bir röportajında, "Arda Güler, ne kadar büyük bir yetenek olduğunu çok kısa sürede gösterdi. Sıra dışı bir yeteneğe sahip. Bu yalnızca genetik olabilir" diye konuştu.