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Spor

Arda Güler'e talip çıktı: Bize verin

Sezon sonunda Carlo Ancelotti'nin yerine düşünüldüğü iddia edilen Xabi Alonso'nun Real Madrid Başkanı Florentino Perez'den Arda Güler ile ilgili bir ricada bulunduğu öne sürüldü.

7 Kasım 2024 Perşembe 18:43 - Güncelleme:
Arda Güler'e talip çıktı: Bize verin
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Real Madrid'de peş peşe alınan kötü skorların ardından Carlo Ancelotti'nin koltuğu sallanırken Arda Güler ile ilgili de çarpıcı bir gelişme yaşandı.

XABI ALONSO ARDA GÜLER'E TALİP OLDU

İspanyol basınından Planeta Real Madrid'de yer alan habere göre; Real Madrid, Carlo Ancelotti'nin yerine Xabi Alonso'yu düşünürken, İspanyol teknik adam Florentino Perez'den Arda Güler'i istedi.

Xabi Alonso'nun Real Madrid Başkanı ile görüşme yaptığı öne sürüldü. Arda Güler'le ilgili talepte bulunan Alonso, genç oyuncunun Leverkusen'e sezon sonuna kadar kiralanmasını talep etti.

PEREZ'DEN SES ÇIKMADI

Arda Güler'i oynatarak yeni sezona hazırlamayı planladığı belirtilen haberde, başkan Perez'in nasıl bir cevap verdiğiyle ilgili bir detay verilmedi.

Bu sezon Real Madrid'de toplam 11 maçta süre alan Arda Güler, 292 dakika sahada kaldı.

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