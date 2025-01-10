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Spor

İspanyol basını yazdı! Arda Güler'e talip var

Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler için transfer iddiası gündeme geldi. İspanyol basınında yer alan habere göre, 19 yaşındaki yıldız ismi Real Madrid'e transferinden önce de isteyen Milan, Arda Güler için yeniden devreye girdi.

Haber Merkezi10 Ocak 2025 Cuma 20:45 - Güncelleme:
İspanyol basını yazdı! Arda Güler'e talip var
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Real Madrid forması giyen Arda Güler için transfer iddiası gündeme geldi.

İspanyol basınında yer alan habere göre, 19 yaşındaki milli futbolcuyu Real Madrid'e transferinden önce de isteyen Milan, Arda Güler için yeniden devreye girdi.

Milan'ın, milli futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği kaydedildi.

Real Madrid'in ise tecrübe kazanması adına Arda Güler'in transferine bu kez sıcak baktığı ifade edildi.

Real Madrid'de bu sezon 21 maçta süre bulan Arda Güler, 3 gol attı ve 3 asist yaptı.

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