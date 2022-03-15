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Spor

Arda Güler'e yeni sözleşme! Süresi dikkat çekiyor

Fenerbahçe, Arda Güler ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Arda Güler 18 yaşından küçük olduğu için en fazla 3 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Akşam15 Mart 2022 Salı 09:46 - Güncelleme: 15 Mart 2022 Salı 09:47
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Alanya maçının 74'üncü dakikasında Mesut'un yerine oyuna giren ve 16 dakika içerisinde 1 gol, 1 asistlik performans sergileyen Arda Güler, maçın kahramanlarından biri oldu.

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17 yaşındaki yetenek, performansıyla da Avrupa takımlarının gözdesi haline geldi. Akşam Gazetesi'nin haberine göre; bu gelişmeler sonrası harekete geçen yönetim, 2023 yılında sözleşmesi bitecek olan Arda ile yeni bir sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardı.

18 yaşından küçük olduğu için Arda, en fazla üç yıllık sözleşmeye imza atacak. Genç oyuncunun ücretinde de iyi bir iyileştirme yapılacak. İmzaların ise kısa bir süre içinde atılması bekleniyor

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KİM MİN-JAE'YE TEŞEKKÜR ETTİ!

Arda Güler, 2019 yılında Gençlerbirliği'nden 400 bin TL karşılığında transfer edilmişti. Arda Güler'in sonraki satışının kârından elde edilecek rakamın %20'lik payı Gençlerbirliği'ne verilecek.

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Öte yandan Güney Koreli futbol yazarı Jason Hanshin Lee, Arda'nın performansının ardından vatandaşı Kim Min-Jae'ye ilginç bir teşekkürde bulundu. Lee, "Fenerbahçe'ye transfer olduğu için Kim Min-Jae'ye çok teşekkür ediyorum. Böylece Türk futbolunun bir sonraki jenerasyonuna damga vuracak yeteneğini izleme fırsatı verdi" ifadelerini kullandı.

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