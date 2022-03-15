Akşam 15 Mart 2022 Salı 09:46 - Güncelleme: 15 Mart 2022 Salı 09:47

Alanya maçının 74'üncü dakikasında Mesut'un yerine oyuna giren ve 16 dakika içerisinde 1 gol, 1 asistlik performans sergileyen Arda Güler, maçın kahramanlarından biri oldu.

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18 yaşından küçük olduğu için Arda, en fazla üç yıllık sözleşmeye imza atacak. Genç oyuncunun ücretinde de iyi bir iyileştirme yapılacak. İmzaların ise kısa bir süre içinde atılması bekleniyor

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Arda Güler, 2019 yılında Gençlerbirliği'nden 400 bin TL karşılığında transfer edilmişti. Arda Güler'in sonraki satışının kârından elde edilecek rakamın %20'lik payı Gençlerbirliği'ne verilecek.