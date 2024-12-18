Katar'ın başkenti Doha'da oynanan FIFA Kıtalararası Kupa'sını, Meksika temsilcisi Pachuca'yı 3-0 mağlup eden İspanya ekibi Real Madrid kazandı.

Lusail Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Real Madrid baskılı başladı. Pachuca'ya ön alanda baskı yapan Real Madrid, rakibinin yarı sahasından çıkmasına izin vermedi. Kanatları etkili kullanan Real Madrid, ilk yarının tamamında oyunun kontrolünü elinde tuttu.

ANCELOTTI TARİHE GEÇTİ

Carlo Ancelotti, 15. kupasını aldı ve Real Madrid tarihinde en çok kupa kazanan teknik direktör oldu.

ARDA 6. KUPASINI KAZANDI!

Arda Güler, kariyerinin 6 kupasını kazandı. Daha önce Şampiyonlar Ligi, La Liga, UEFA Süper Kupası, İspanya Süper Kupası ve Türkiye Kupası'nı kazanan genç oyuncu koleksiyonuna FIFA Kıtalararası Kupası'nı da ekledi.

37. dakikada soldan gelişen Real Madrid atağında Bellingham'ın derinlemesine pasında savunma arkasında kaleci ile karşı karşıya kalan Vinicius Junior, attığı çalımla kaleciden sıyrılarak son çizgiden kale alanı içindeki Mbappe'ye pasını gönderdi. Yakın mesafeden boş ağları havalandıran Mbappe takımını öne geçirdi: 1-0

53. dakikada Real Madrid farkı 2'ye çıkardı. Mbappe'nin pasında ceza yayının sağında topla buluşan Rodrygo, merkeze doğru ilerleyip ceza alanı ön çizgisinden kalenin sağ alt köşesine doğru yolladığı plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0

81. dakikada ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Vazquez, topu soluna çekmek isterken Idrissi ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Oyunu devam ettiren Jesus Valenzuela, VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izledi ve beyaz noktayı gösterdi.

84. dakikada Real Madrid'in kazandığı penaltıda topun başına geçen Vinicius Junior'un ortaya doğru vuruşunda kaleci Moreno topa müdahale etse de gole engel olamadı: 3-0

Kalan sürede başka gol olmayınca karşılaşma Real Madrid'in 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Böylece, Real Madrid, 2024 yılını İspanya LaLiga, İspanya Süper Kupa, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kıtalararası Kupa zaferleriyle noktaladı.

Öte yandan Lusail Stadı'ndaki mücadeleyi 67 bin 249 kişinin izlediği açıklandı.

Futbol: FIFA Kıtalararası Kupa

Stat: Lusail

Hakemler: Jesus Valenzuela, Jorge Urrego, Tulio Moreno (Venezuela)

Real Madrid: Courtois, Vazquez (Dk. 88 Asencio), Tchouameni, Rudiger, Garcia, Valverde, Camavinga (Dk. 61 Ceballos), Rodrygo (Dk. 70 Modric), Bellingham (Dk. 88 Arda Güler), Vinicius Junior, Mbappe (Dk. 61 Diaz)

Pachuca: Moreno, Rodriguez (Dk. 75 Sanchez), Barreto, Arroyo, Gonzalez, Montiel, Pedreza, Bautista (Dk. 75 Mena), Deossa (Dk. 88 Hernandez), Idrissi (Dk. 88 Dominguez), Rondon

Goller: Dk. 37 Mbappe, Dk. 53 Rodrygo, Dk. 84 Vinicius Junior (Penaltıdan) (Real Madrid)

Sarı kartlar: Dk. 51 Pedreza, Dk. 90+3 Rondon (Pachuca)