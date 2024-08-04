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Spor

Arda Güler'in asisti Real Madrid'e galibiyet için yetmedi

İspanyol devi Real Madrid yeni sezon öncesi Katalan devi Barcelona ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Milli yıldız Arda Güler'in asist yaptığı maçı Real Madrid 2-1 mağlup tamamladı.

4 Ağustos 2024 Pazar 09:46 - Güncelleme:
Arda Güler'in asisti Real Madrid'e galibiyet için yetmedi
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Real Madrid, ABD'de oynanan hazırlık maçında Barcelona ile karşılaştı. Mücadeleyi Katalan devi 2-1 kazandı.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 42 ve 54. dakikalarda Pau Victor kaydetti. Real Madrid'in tek golü 82. dakikada Nico Paz'dan geldi.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, Nico Paz'ın golünün asistini yaptı. Ayrıca Arda'nın 23. dakikada attığı gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

El Clasico, sahaya yıldırım düşme tehlikesi sebebiyle yaklaşık iki saat geç balşadı.

Real Madrid, bir sonraki hazırlık maçında Chelsea ile karşılaşacak. Barcelona ise Milan'la kozlarını paylaşacak.

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