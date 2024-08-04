Arda Güler'in asisti Real Madrid'e galibiyet için yetmedi

Real Madrid, ABD'de oynanan hazırlık maçında Barcelona ile karşılaştı. Mücadeleyi Katalan devi 2-1 kazandı.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 42 ve 54. dakikalarda Pau Victor kaydetti. Real Madrid'in tek golü 82. dakikada Nico Paz'dan geldi.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, Nico Paz'ın golünün asistini yaptı. Ayrıca Arda'nın 23. dakikada attığı gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

El Clasico, sahaya yıldırım düşme tehlikesi sebebiyle yaklaşık iki saat geç balşadı.

Real Madrid, bir sonraki hazırlık maçında Chelsea ile karşılaşacak. Barcelona ise Milan'la kozlarını paylaşacak.