Arda Güler'in büyük hayali gerçek oluyor

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, A Milli Takım Futbol Takımı'nın kurmayları, 17 yaşındaki Arda ile birlikte bir süredir Milli Takım'dan uzak kalan Emre Mor'u da geniş oyuncu listesine ekledi.

Şenol Güneş gönderilecek isimleri belirledi! 6 futbolcu yolcu A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri'nin hazırlıkları kapsamında 16 Kasım'da İskoçya, 19 Kasım'da ise Çekya ile mücadele edecek. Transferde sürpriz gelişme! Miha Zacj ezeli rakibe... Diyarbakır ve Gaziantep'te oynanacak hazırlık maçları öncesinde aday kadro 10 Kasım Perşembe günü açıklanacak.