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Spor

Arda Güler'in büyük hayali gerçek oluyor

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler, A Milli Futbol Takımı'nın geniş listesine girdi.

10 Kasım 2022 Perşembe 11:24 - Güncelleme:
Arda Güler'in büyük hayali gerçek oluyor
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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, A Milli Takım Futbol Takımı'nın kurmayları, 17 yaşındaki Arda ile birlikte bir süredir Milli Takım'dan uzak kalan Emre Mor'u da geniş oyuncu listesine ekledi.

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A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri'nin hazırlıkları kapsamında 16 Kasım'da İskoçya, 19 Kasım'da ise Çekya ile mücadele edecek.

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Diyarbakır ve Gaziantep'te oynanacak hazırlık maçları öncesinde aday kadro 10 Kasım Perşembe günü açıklanacak.

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