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Spor

Arda Güler'in dönüş tarihi açıklandı!

Carlo Ancelotti, Arda Güler'in yeni yıl tatili sonrasında takıma katılacağını açıkladı.

18 Aralık 2023 Pazartesi 01:56 - Güncelleme:
Arda Güler'in dönüş tarihi açıklandı!
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İspanya La Liga'nın 17. haftasında Carlo Ancelotti'nin ekibi Real Madrid ile Marcelino Toral'ın yönetimindeki Villarreal karşı karşıya geldi.

Santiago Bernabeu'da oynanan mücadeleyi Real Madrid 4-1 kazanarak, 3 puana uzanan taraf oldu.

Real Madrid'de sakatlığı bulunan Arda Güler maç kadrosunda yer almadı.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Arda Güler konusuna da değinen tecrübeli teknik adam, milli oyuncunun yeni yıl tatili sonrasında takıma katılacağını açıkladı.

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