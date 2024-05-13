Sezon başında 20+10 milyon euro bedelle Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, üst üste yaşadığı talihsiz sakatlıklarla formasından ayrı kalmıştı.

Sakatlığını atlatmasının ardından da bir dönem süre almakta zorlanan Arda Güler, son haftalarda ise ilk 11'de sahne almaya başladı.

Forma giyemediği dönemde adı transfer dedikodularına karışan ve kiralık gönderileceği öne sürülen Arda Güler, süre almaya başladıktan sonra sergilediği performansla dikkat çekti.

LaLiga'daki son 3 maçta ilk 11'de sahaya çıkan Arda Güler, söz konusu periyotta 2 gollük istatistik yakaladı.

Milli futbolcu, Real Sociedad maçında 68, Cadiz maçında 66 ve Granada maçında 90 dakika sahada kaldı. Arda Güler, Sociedad maçında takımının galibiyet golünü atarken, 4-0'lık Granada zaferine de 1 gollük katkı verdi.

Öte yandan Real Madrid'in Arda Güler'le ilgili planlarının netleştiği İspanyol basınında yer aldı. Buna göre başkent ekibi, milli futbolcuyu gelecek sezon kesin olarak takımda tutacak.

Haberde Arda Güler'le ilgili tüm şüphelerin ortadan kalktığı ve genç futbolcunun ocak ayından bu yana yaşına göre tuhaf bir olgunluk sergilediği aktarıldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Arda Güler, LaLiga'da çıktığı 8 maçta 169 dakika süre aldı ve 3 gol katkısı verdi. 19 yaşındaki milli futbolcu, İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupa'da da 1'er maç oynadı.