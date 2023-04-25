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Spor

Arda Güler'in golleri Fenerbahçe'ye yetmedi

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in İstanbulspor karşısında kaydettiği 2 gol galibiyet için yeterli olmadı.

25 Nisan 2023 Salı 01:34 - Güncelleme:
Arda Güler'in golleri Fenerbahçe'ye yetmedi
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3-3 biten İstanbulspor maçında Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in attığı goller galibiyet için yeterli olmadı.

İstanbulspor karşısında takımının ilk 2 golüne imza atan 18 yaşındaki oyuncu, ligde az forma şansı bulması nedeniyle skor üretmekte zorlanmıştı.

Arda, 15 Ağustos 2022 tarihinde takımının 6-0 kazandığı Kasımpaşa maçında 2 gol atarken, ligde daha sonra gol sevinci yaşamamıştı.

Söz konusu sürede Avrupa'da ve kupada ağları sarsan yıldız oyuncu, ligde uzun süre sonra gol sevinci yaşarken, yeniden bir maçta 2 gol atmayı da başardı.

18 yaşındaki genç yıldız Arda Güler, ligdeki gol sayısını 4'e yükseltti.

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