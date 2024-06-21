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Spor

Arda Güler'in golünün etkisi devam ediyor! İşte o tarihi golün ardındaki gerçek

Arda Güler'in Gürcistan'a attığı harika golün etkileri dünya basınına konu olmaya devam ediyor. Genç yıldızın o golünün ardındaki gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...

Akşam21 Haziran 2024 Cuma 09:29 - Güncelleme:
Arda Güler'in golünün etkisi devam ediyor! İşte o tarihi golün ardındaki gerçek
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Arda Güler'in EURO 2024'te Gürcistan karşılaşmasında ceza sahası dışından attığı harika golün yankıları dünya basınına konu olmaya devam ediyor. Arda'nın gol sırasında vuruş şekli tüm detaylarıyla analiz ediliyor. Büyük beğeni toplayan bu tarihi golün arkasında ise müthiş bir hikaye yatıyor. Genç oyuncu, Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde yaşanan pandemi sürecinde çalışmalarına ara vermedi. Gözlerden uzak olarak Fenerbahçe Fikirtepe Tesisleri'nde altyapı hocaları ile birlikte idmanlarına devam etti.

BURALARDAN ŞUT ÇALIŞIYORUM

O dönemde Gürcistan'a attığı golün bölgesinden şut çalışmaları yapan genç yetenek, vuruşunun mükemmel olması için yüzlerce denemede bulundu. Yaptığı her idman sonrası Arda Güler, bu şut denemelerine devam etti. Başarılı oyuncu bu alışkanlığını geçtiğimiz sezon gittiği Real Madrid'de de devam ettiriyor. 19 yaşındaki Arda Güler, Gürcistan maçından sonra golü ile ilgili sorulan sorulara, "İdman sonlarında da bu vuruşu çok çalışıyorum. Buralardan şuta çok çalışıyorum. Maçta da böyle gol attığım için çok mutlu oldum." ifadelerini kullanarak yanıt vermişti.

NE OLUR BİR FRİKİK DAHA ATAYIM

Arda Güler'in Gençlerbirliği'ndeki altyapı hocalarından İlker Dalçiçek de genç oyuncunun çalışma hırsı ile ilgili şunları söyledi: "Arda Güler 2005'liydi. Benim takımım 2004'lüydü. Hiç tereddüt etmeden bir yaş büyük takımda oynattım. Beştepe'de idmanlar saat 19.00 civarında bitiyordu. Bu gibi havalarda yapılan idmandan sonra Arda Güler , 'Ne olur hocam bir frikik, bir penaltı daha atayım' diyordu. İdmanlar saat 20.00'de bitiyordu. Oynama isteği, enerjisi, arkadaşlarıyla olan motivasyonu süperdi. Saha içinde resmen bir koordinatördü."

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